Hospital Avellaneda: jornada de juegos y solidaridad en el junto al plantel de San Martín

En el marco de los festejos por el Día de Reyes, jugadores y referentes del Club Atlético San Martín de Tucumán visitaron la Unidad de Cuidados Crónicos del Hospital Avellaneda.

La jornada combinó emoción, juegos y solidaridad, con entrega de presentes y acompañamiento a los niños internados y a sus familias, en un gesto que buscó sumar cercanía en un contexto de cuidado especializado.

La Unidad de Cuidados Crónicos fue el espacio elegido para la actividad, en una fecha significativa para los pequeños. La visita permitió compartir tiempo, acercar regalos y reforzar el acompañamiento a pacientes que atraviesan tratamientos prolongados.

“Fueron un poco los Reyes Magos”

El doctor Pedro Rotger, jefe de la Unidad de Cuidados Crónicos, relató el alcance de la visita y el vínculo que viene sosteniendo el club con el servicio. “Tuvimos la alegría de recibir en la sala de pacientes crónicos a Darío Sand, Agustín Graneros y Alan Cisneros, y a los colaboradores del cuerpo técnico del plantel de San Martín de Tucumán. Darío, en especial, nos viene acompañando desde hace tiempo como padrino de esta unidad. Él y sus compañeros fueron un poco los reyes magos, nos acercaron regalos para los chicos, se interesaron por la situación de cada uno de ellos”.

Luego, destacó el valor del intercambio que se genera en este tipo de encuentros.

“Si bien hay felicidad en ser receptor de un presente, también la hay en la entrega. Tanto uno como otros, niños y jugadores, recibieron y dieron algo. Este encuentro nos permite pensar, soñar, que siempre como comunidad podemos dar un poquito más. Va más allá del compromiso que tienen en un deporte, sino con los más pequeños, los que padecen un sufrimiento. Por eso, manifestamos nuestro agradecimiento al plantel de San Martín”

Según se informó, Sand, capitán del club y padrino de la Unidad de Cuidados Crónicos, recorrió las instalaciones junto a sus compañeros Graneros, Cisneros y colaboradores del equipo técnico. Entregaron elementos de higiene y presentes por el Día de Reyes, y compartieron tiempo con los niños, sus familias y el equipo profesional.

La Unidad de Cuidados Crónicos integra el Servicio Crítico Integral Pediátrico del Hospital Avellaneda, dedicado al cuidado especializado de niños con patologías crónicas dependientes de tecnología médica.