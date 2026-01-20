Salud

García Fernández: asistencia tras el temporal y un pedido de tratamiento

El temporal reabrió demandas sociales y sanitarias, y una madre puso en palabras la situación de su hija y un agradecimiento marcado por el dolor.

Sol Alvarez Natale

20 de enero de 2026,

García Fernández: asistencia tras el temporal y un pedido de tratamiento
Mercedes Cisneros describió los problemas de salud que atraviesa su hija desde el nacimiento y aseguró que aguarda apoyo para encarar el tratamiento y una futura cirugía.

En García Fernández, autoridades provinciales recorrieron la localidad para asistir a familias afectadas por las tormentas y articular respuestas sanitarias y sociales. Participaron el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz; el ministro del Interior, Darío Monteros; y el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. También se encuadró la actividad en la gestión del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo.

En ese marco, la vecina Mercedes Cisneros contó el acompañamiento que recibió y puso el foco en la situación de su hija: “Ellos están tratando de ayudarme con mi hija, que necesita tratamiento porque como yo trabajo temporario se me dificultan muchas cosas. Pero gracias a ellos, ahora ella va a tener un tratamiento y si lo quiere va a salir adelante”, expresó.

Luego, detalló el cuadro de salud de la niña y las dificultades que atraviesa desde el nacimiento: nació con problemas de luxación y displasia de cadera, presenta debilidad muscular y pie bot, y si bien ya pasó por varias cirugías, aún necesita nuevos tratamientos para continuar su recuperación.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS