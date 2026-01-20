García Fernández: asistencia tras el temporal y un pedido de tratamiento

En García Fernández, autoridades provinciales recorrieron la localidad para asistir a familias afectadas por las tormentas y articular respuestas sanitarias y sociales. Participaron el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz; el ministro del Interior, Darío Monteros; y el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur. También se encuadró la actividad en la gestión del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo.

En ese marco, la vecina Mercedes Cisneros contó el acompañamiento que recibió y puso el foco en la situación de su hija: “Ellos están tratando de ayudarme con mi hija, que necesita tratamiento porque como yo trabajo temporario se me dificultan muchas cosas. Pero gracias a ellos, ahora ella va a tener un tratamiento y si lo quiere va a salir adelante”, expresó.

Luego, detalló el cuadro de salud de la niña y las dificultades que atraviesa desde el nacimiento: nació con problemas de luxación y displasia de cadera, presenta debilidad muscular y pie bot, y si bien ya pasó por varias cirugías, aún necesita nuevos tratamientos para continuar su recuperación.