Evacuación sanitaria: trasladaron a una adolescente tucumana

Una paciente tucumana de 14 años fue derivada este mediodía mediante un operativo MEDEVAC para su atención en un centro de alta complejidad, luego de permanecer internada en la UTIM desde el 23 de diciembre.

El cuadro clínico motivó la articulación con un equipo especializado de trasplante, con el objetivo de avanzar en estudios complementarios y definir conductas terapéuticas, incluido un eventual trasplante si correspondiera.

Según se informó, la adolescente presentaba un cuadro compatible con falla hepática aguda sobre crónica versus colangitis, con antecedente de base de hepatitis autoinmune.

La conducción médica del caso incluyó una comunicación directa y sostenida con un equipo de referencia nacional. La médica tratante, Mariana Valderrama, mantuvo contacto estrecho con el equipo de trasplante hepático del Hospital Garrahan, para consensuar el manejo clínico y ordenar la derivación de la paciente a una institución preparada para estudios de mayor complejidad y eventual tratamiento quirúrgico.

El traslado sanitario aéreo se concretó al mediodía y estuvo a cargo del equipo aeroevacuador integrado por Patricia Villagra y la enfermera Mariel Casamayor, quienes participaron del operativo de derivación.

En paralelo al esquema médico, se activó el dispositivo de apoyo y acompañamiento familiar. La jefa de la División de Servicio Social del SIPROSA, Gladys Martínez, informó que brindó asesoramiento, orientación y acompañamiento al familiar durante la gestión del traslado.

Además, se coordinó con el Servicio Social de la Casa de Tucumán en CABA para garantizar seguimiento y contención una vez concretada la derivación.

La logística se completó con la gestión necesaria para asegurar el traslado terrestre en destino.

En ese tramo, se indicó que la dirección del Hospital de Niños y la Gerencia Administrativa Contable realizaron las gestiones correspondientes para contar con una ambulancia acorde desde el aeropuerto de arribo hasta el hospital receptor.