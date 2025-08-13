Emergencia en las alturas: traslado aéreo desde Chasquivil

Un hombre de 60 años, oriundo de La Lonja, Chasquivil, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, fue evacuado en helicóptero en la tarde de ayer debido a un grave cuadro respiratorio que requería atención inmediata en la Capital.

El paciente presentaba una infección respiratoria baja, estaba afebril pero con marcada disminución de la saturación de oxígeno, lo que obligó a suministrarle aporte suplementario y a disponer su traslado de hiperemergencia. Mantenía presión arterial normal y registraba sibilancias.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, con el apoyo del gobernador, CPN Osvaldo Jaldo. La evacuación fue ejecutada por un equipo especializado integrado por el doctor Mario Nieva, el enfermero Fernando Ramírez y el piloto Federico Sagrista.

Respuesta inmediata en zonas remotas

Las autoridades remarcaron que estos traslados aéreos son parte de la política sanitaria provincial para garantizar atención oportuna y de calidad, incluso en zonas de difícil acceso, asegurando respuesta inmediata ante emergencias y priorizando la vida de los tucumanos.