El Siprosa se tiñó de naranja en adhesión al Día de la Seguridad del Paciente

En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, conmemorado cada 17 de septiembre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2019, la sede central del Siprosa se iluminó de color naranja como gesto simbólico en defensa de la calidad y la seguridad en la atención sanitaria.

El lema elegido para este año por la OMS es “La calidad desde el comienzo”, con el propósito de generar conciencia global, promover la solidaridad y alentar medidas que eviten daños evitables en la práctica médica.

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, doctor Daniel Amado, destacó el compromiso del sistema tucumano: “Siguiendo indicaciones de nuestro ministro, el doctor Luis Medina Ruiz, iluminamos el edificio de color naranja, buscando promover los conceptos de calidad y seguridad en todos nuestros efectores".

“Este día nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en cada práctica de atención, porque la seguridad del paciente es la base de un sistema de salud confiable”.

Amado señaló además que este 2025 marcará un nuevo impulso en políticas de calidad: “Estamos empezando a trabajar fuerte a partir de este año con el próximo POA, en lo que es calidad, seguridad del paciente y eco sustentabilidad del sistema”.

Este miércoles se realizó un acto en la Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes”, con la participación del ministro Medina Ruiz y equipos técnicos de calidad. Con este gesto simbólico y con nuevas acciones concretas, Tucumán reafirma su compromiso con una atención segura, centrada en los pacientes y sus familias.