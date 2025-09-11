“El pronóstico sigue siendo reservado”, dijo Medina Ruiz sobre la pequeña internada en el Avellaneda

La niña de 9 años que intentó quitarse la vida, permanece internada en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Avellaneda, luego de ingresar con un cuadro respiratorio severo.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, explicó: “La menor ingresó Hospital Avellaneda con un paro respiratorio, la misma fue intubada y conectada a un respirador mecánico de forma inmediata. El equipo médico está retirando la sedación inducida para evaluar su reacción neurológica, los últimos datos indican que las pupilas de la niña están reactivas y se observa algo de movimiento, lo que genera una cautelosa esperanza. Sin embargo, el pronóstico sigue siendo reservado. Se debe esperar a que salga de la sedación ya que se encuentra muy comprometida”.

El funcionario detalló que la mayor preocupación del equipo médico es el posible daño neurológico derivado de la falta de oxigenación cerebral durante el paro: “Aún se desconoce cuánto tiempo el cerebro de la menor estuvo sin el oxígeno necesario. Su corazón todavía seguía latiendo, y eso es muy probable que haya permitido cierto nivel de oxigenación, pero no sabemos cuánto”, agregó.

Medina Ruiz remarcó también que, más allá de la atención clínica, se brinda acompañamiento psicológico a la familia: “El equipo médico del hospital no solo se enfoca en la atención de la paciente, sino que también brinda acompañamiento psicológico a la madre y al resto de la familia para ayudarlos a sobrellevar este momento muy crítico”.

El ministro confirmó que la niña fue trasladada brevemente para una resonancia magnética, pero que ya se encuentra nuevamente en terapia intensiva y sin complicaciones adicionales hasta el momento.

Finalmente, sostuvo: “Hoy lo que queremos es que sobreviva y logre superar esta etapa crítica, las secuelas y la posterior rehabilitación serán abordadas más adelante”.