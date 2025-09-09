Salud

El móvil “La Salud Más Cerca” brinda atención gratuita en Américo Vespucio

El operativo incluye controles médicos, odontológicos, ginecológicos y de enfermería.

Sol Alvarez Natale

9 de septiembre de 2025,

Los tráileres del programa La Salud Más Cerca permanecerán hasta el viernes en la zona.

Desde este lunes y hasta el viernes inclusive, los tráileres sanitarios del programa La Salud Más Cerca se encuentran brindando múltiples prestaciones en la intersección de avenida Américo Vespucio y Coronel Zelaya, de 9 a 13 horas.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, refuerza el compromiso del Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, de acercar servicios de calidad a cada rincón de Tucumán.

Consultas médicas y servicios múltiples

En el lugar, los vecinos pueden acceder a controles clínicos, odontológicos, ginecológicos, de enfermería y fichas médicas escolares, entre otros servicios.

La doctora María Eugenia Gancedo, del área operativa Sudoeste, señaló: “Hoy arrancamos una nueva semana con múltiples atenciones. Yo estoy realizando los certificados de aptitud física para los niños, mientras que otros especialistas atienden consultas ginecológicas, odontológicas y controles de enfermería. La concurrencia es muy importante y los vecinos se muestran interesados en cuidar su salud”.

Por su parte, la licenciada Antonella Llanes, enfermera de la Dirección de Enfermería, detalló: “Recibimos entre 60 y 70 personas por día. Realizamos controles de presión, glucemia, peso, talla e índice de masa corporal. La mayoría de los pacientes pasa por nuestra carpa, incluidos niños y embarazadas. Si detectamos parámetros alterados, derivamos al tráiler de enfermedades crónicas o al médico clínico para su atención inmediata”.

El operativo permanecerá en la zona hasta el viernes y luego se trasladará a otros barrios, garantizando que la atención de la salud pública llegue de manera directa y gratuita a la comunidad.

