El Ministerio de Salud incorporó nuevos supervisores en enfermería

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, concretó la asunción de los nuevos supervisores generales de enfermería, en un acto que contó con la presencia del propio ministro y del subsecretario de Salud, Marcelo Montoya. Ambos remarcaron que este paso es clave para fortalecer la organización sanitaria en toda la provincia.

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, acompaña estas políticas que ponen el acento en la atención integral y en la cercanía con la comunidad, mientras la estructura sanitaria suma nuevos liderazgos.

Voces de los nuevos supervisores

Durante la ceremonia asumieron sus cargos el licenciado Javier Barreras y la licenciada Estela Maris Ruiz, quienes expresaron la importancia del desafío.

Barreras afirmó: “El desafío que tomamos es un gran compromiso ante el Ministerio y para la comunidad. Ahora comienza una etapa de mayor esfuerzo, con la responsabilidad de estar al lado de cada tucumano. Los lineamientos son claros: cuidar a todos los tucumanos y acompañar a quienes más lo necesitan”.

A su vez, Ruiz compartió la emoción por la designación: “La verdad que estábamos muy ansiosos por este momento. Recibimos con gratitud la confianza del Ministro y vamos a seguir trabajando por la salud de todos los tucumanos, acompañando estas políticas que siempre nos tienen presentes”.

Los flamantes supervisores remarcaron la necesidad de reforzar la capacitación, la consejería y el acompañamiento permanente en hospitales y centros de atención primaria. “Nuestro sistema sanitario es uno de los mejores del país, y es fundamental que la comunidad conozca la amplia oferta de servicios disponibles”, destacó Barreras.

Con estas designaciones, el Ministerio reafirma que la enfermería es el motor esencial del sistema de salud, apostando a un modelo que combine calidad, accesibilidad y cuidado en cada rincón de Tucumán.