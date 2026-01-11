El Hospital Obarrio refuerza espacios y equipos ante la creciente demanda en salud mental

En plena agenda sanitaria provincial, la refuncionalización del Hospital Obarrio avanza con un foco definido: ampliar la respuesta en salud mental, especialmente para niñas, niños y adolescentes, un segmento donde los equipos advierten demanda en crecimiento. La iniciativa se enmarca en las políticas del Gobierno de Tucumán y del Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, dentro de las prioridades establecidas por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Recorrida institucional y diagnóstico de necesidades

Durante una visita al efector, el ministro Luis Medina Ruiz recorrió distintas áreas junto al equipo de gestión encabezado por el subdirector, doctor Harold Miguel Haddad. El objetivo fue acompañar el trabajo cotidiano del personal y, a la vez, evaluar estrategias para readecuar sectores, redefinir funciones y ampliar prestaciones con énfasis en la atención infantojuvenil.

En ese marco, el titular de la cartera sanitaria planteó la necesidad de jerarquizar espacios destinados a niños y adolescentes. También destacó el impulso sobre un hogar ya refuncionalizado dentro del establecimiento, con mejoras integrales en infraestructura y estética, pensado para ofrecer mayor receptividad y contención a los pacientes.

“El año que comienza nos encuentra con una fuerte decisión de priorizar aún más la salud mental y emocional. Esta visita tiene como objetivo definir los pasos que vamos a seguir, adaptando sectores del hospital para darles nuevas funciones y ampliar las prestaciones disponibles”, expresó el ministro Medina Ruiz, subrayando además la calidad del recurso humano del efector.

Una guardia infantojuvenil en evaluación

Por su parte, el doctor Harold Miguel Haddad valoró la presencia del ministro y puso el acento en una necesidad concreta que se analiza incorporar: una guardia de psiquiatría infantil juvenil, en respuesta al aumento de situaciones que requieren intervención especializada en esa franja etaria.

En la misma línea, remarcó el rol diferencial del efector en el sistema provincial: actualmente, el Hospital Obarrio es el único establecimiento de la provincia que cuenta con un servicio ambulatorio infantojuvenil especializado, lo que lo posiciona como centro de referencia.

Más profesionales y guardias extendidas

La conducción del hospital también informó avances en el fortalecimiento del recurso humano, con la ampliación de profesionales en psicología y psiquiatría. A esto se suma la implementación de guardias de psicología de 12 horas, de lunes a lunes, además de refuerzos con equipos interdisciplinarios tanto en turnos matutinos como nocturnos.

Urgencias psiquiátricas y acceso a la atención

Desde el efector se recordó a la comunidad que el Hospital Obarrio recibe urgencias psiquiátricas de varones de toda la provincia, incluyendo derivaciones de efectores privados que no cuentan con guardia especializada. Las personas pueden acercarse directamente al servicio de guardia para una primera atención, desde donde se coordina el seguimiento ambulatorio correspondiente.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud Pública ratificó el objetivo de sostener una atención integral, accesible y de calidad en salud mental, apuntalando una red de servicios alineada con las necesidades actuales y el fortalecimiento del sistema sanitario provincial.