El Hospital de Niños ajusta su plan 2026 para la residencia de Pediatría

El Ministerio de Salud Pública abrió una instancia de trabajo para revisar y ajustar el funcionamiento de las residencias pediátricas dentro del sistema público.

El responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz recibió en su despacho a autoridades del Hospital de Niños y a referentes de la Residencia de Pediatría para relevar el esquema actual, identificar necesidades y definir líneas de trabajo para la gestión 2026.

Del encuentro participaron el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; la directora general de Gestión Sanitaria, Dive Mohamed; la doctora Patricia Villagra; la doctora Inés Gramajo, directora del Hospital del Niño Jesús; además de residentes e instructores del Hospital de Niños, entre ellos la instructora Antonella Tuttolomondo.

El objetivo fue ordenar criterios y acordar ajustes vinculados tanto a la formación como a la organización cotidiana del sistema de residencias.

Una residencia de alta complejidad y más aspirantes

Inés Gramajo señaló que la residencia de pediatría se desarrolla en un ámbito de alta complejidad, por la cantidad de especialidades involucradas y el tipo de demanda. También indicó que durante el último año se registró un aumento en el ingreso de aspirantes a pediatría, luego de un período de baja convocatoria.

En ese marco, se resaltó el rol de instructores, ex residentes y jefaturas como parte de la estructura que sostiene la formación y el acompañamiento del trabajo diario.

Evaluación

El intercambio permitió revisar el funcionamiento actual, detectar aspectos a mejorar y proyectar ajustes para optimizar circuitos y sostener la calidad de la atención y la formación en el sistema público, con el Hospital de Niños como institución de tercer nivel y referencia provincial.

Por su parte, el jefe de residentes Juan Ignacio Messina Astigueta explicó que la residencia dura cuatro años, con un recorrido progresivo de incorporación de conocimientos y habilidades.

También destacó que se trata de un espacio histórico de formación pediátrica en la provincia.

Actualmente, la residencia cuenta con directores, una instructora, un jefe de residentes y 30 residentes distribuidos en distintos años. Además, se remarcó el carácter mixto del dispositivo: los residentes cumplen funciones asistenciales dentro del sistema público, siempre bajo supervisión.