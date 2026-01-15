Salud

El Hospital de Niños ajusta su plan 2026 para la residencia de Pediatría

Autoridades presentes destacaron el perfil de altísima complejidad y el incremento de aspirantes en el último año.

Sol Alvarez Natale

15 de enero de 2026,

En la reunión se subrayó el alto nivel de la residencia.

El Ministerio de Salud Pública abrió una instancia de trabajo para revisar y ajustar el funcionamiento de las residencias pediátricas dentro del sistema público.

El responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz recibió en su despacho a autoridades del Hospital de Niños y a referentes de la Residencia de Pediatría para relevar el esquema actual, identificar necesidades y definir líneas de trabajo para la gestión 2026.

Del encuentro participaron el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; la directora general de Gestión Sanitaria, Dive Mohamed; la doctora Patricia Villagra; la doctora Inés Gramajo, directora del Hospital del Niño Jesús; además de residentes e instructores del Hospital de Niños, entre ellos la instructora Antonella Tuttolomondo.

El objetivo fue ordenar criterios y acordar ajustes vinculados tanto a la formación como a la organización cotidiana del sistema de residencias.

Una residencia de alta complejidad y más aspirantes

Inés Gramajo señaló que la residencia de pediatría se desarrolla en un ámbito de alta complejidad, por la cantidad de especialidades involucradas y el tipo de demanda. También indicó que durante el último año se registró un aumento en el ingreso de aspirantes a pediatría, luego de un período de baja convocatoria.

En ese marco, se resaltó el rol de instructores, ex residentes y jefaturas como parte de la estructura que sostiene la formación y el acompañamiento del trabajo diario.

Evaluación

El intercambio permitió revisar el funcionamiento actual, detectar aspectos a mejorar y proyectar ajustes para optimizar circuitos y sostener la calidad de la atención y la formación en el sistema público, con el Hospital de Niños como institución de tercer nivel y referencia provincial.

Por su parte, el jefe de residentes Juan Ignacio Messina Astigueta explicó que la residencia dura cuatro años, con un recorrido progresivo de incorporación de conocimientos y habilidades.

También destacó que se trata de un espacio histórico de formación pediátrica en la provincia.

Actualmente, la residencia cuenta con directores, una instructora, un jefe de residentes y 30 residentes distribuidos en distintos años. Además, se remarcó el carácter mixto del dispositivo: los residentes cumplen funciones asistenciales dentro del sistema público, siempre bajo supervisión.

