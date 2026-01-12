El Hospital de Lomas de Tafí refuerza el acompañamiento a pacientes crónicos

Pacientes con enfermedades crónicas que asisten al Hospital de Lomas de Tafí participaron de una propuesta integral que combina talleres de nutrición, charlas educativas y pausas activas.

La iniciativa forma parte de los lineamientos de la gestión del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, y se desarrolla en distintos efectores sanitarios de la provincia con un objetivo común: sumar herramientas concretas para mejorar hábitos y calidad de vida.

Actividad física, pausas activas y rutinas para llevar a casa

La profesora de educación física del Hospital Lomas de Tafí, María Soledad Alcorta, explicó que la jornada se enfocó en el impacto del movimiento en la vida de personas con enfermedades crónicas: “La actividad abordó puntualmente el impacto de la actividad física en la vida de pacientes con enfermedades crónicas, seguido de una pausa activa de entre 7 y 10 minutos de duración, planeada para incentivar para que la gente lleve una breve rutina a su casa que sea posible de replicar de manera que empiece a implementar la actividad física en su vida diaria”.

El trabajo se planteó como una labor interdisciplinaria: junto a las pausas activas, participaron nutricionistas que reforzaron pautas de alimentación saludable, con el propósito de que el acompañamiento sea integral y sostenido.

Escuela de Pacientes

El efector, agregó Alcorta, cuenta con una Escuela de Pacientes para niños y adultos. En el receso de verano, el dispositivo continúa funcionando con el grupo de adultos.

“Por las vacaciones seguimos trabajando por el momento solo con la de adultos, que se encuentran tomando clases los días lunes y jueves de 15 a 17 horas. Trabajamos en coordinación con el equipo de kinesiología, e incluso ofrecemos actividad física para el personal del hospital, porque es muy importante que esté preparado y bien cuidado para poder atender bien a nuestros pacientes”.

Actividad adaptada

La propuesta también alcanza a quienes están internados, con clases adaptadas según posibilidades y necesidades particulares: “La idea es que sea una internación agradable donde ellos la pasen de la mejor manera posible, estén bien atendidos y puedan ir mejorando su calidad de vida”.

Vacunación y seguimiento

En paralelo, se recordó que se brinda vacunación a quienes necesiten completar esquemas: “Es increíble y es hermoso ver los cambios que se van logrando, sobre todo con la gente que me toca trabajar hoy a mí que son adultos mayores, ver los cambios que van sintiendo en su cuerpo y las habilidades motrices que van adquiriendo de nuevo y que antes no podían realizar”, cerró.