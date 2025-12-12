El Hospital Avellaneda cerró el año con las III Jornadas de Rehabilitación

El Hospital Avellaneda fue sede de las III Jornadas Interdisciplinarias de Rehabilitación, una actividad que funcionó como balance anual de los servicios del efector, donde se exhibieron indicadores y se analizaron casos de pacientes que se rehabilitaron de forma exitosa.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó la jornada, que reunió a médicos fisiatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas que trabajan en la atención de personas con discapacidad, lesiones neurológicas u otras dificultades que impactan en sus capacidades.

“Aquí se puede ver la riqueza de Tucumán, tenemos excelentes profesionales con vocación de servicio“.

Hoy hemos podido ver algunas presentaciones increíbles, recuperaciones de personas que tenían muchas limitaciones hasta para sentarse y que hoy están trabajando, elaborando pizzas para vender, lo cual es una maravilla. Esos milagros los realiza nuestro recurso humano, así que felicitamos a todos por la jornada y ya estamos organizando para el año que viene muchísimas cosas que van a redundar en una mejor calidad de vida de los pacientes de nuestra provincia”, sostuvo el ministro.

La subdirectora del hospital, Patricia Medina, remarcó que el objetivo central es compartir saberes y experiencias entre efectores: “Esto nos hace fuertes como equipo de salud. La idea es que los pacientes obtengan la respuesta que requieren. Tenemos cada vez más niños y adultos con secuelas neurológicas por distintos motivos y necesitan una atención integral, brindada por un equipo grande que trabaje en todos los aspectos de su vida, incluso con la familia y en sus hogares, por eso convocamos a psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, médicos fisiatras, neonatólogos, entre otros especialistas".

"Somos referentes en el área neurológica infantil y eso es lo que hoy se está exponiendo”.

Desde la Dirección de Rehabilitación del Programa Integrado de Salud, el profesional Miguel Haro Nesrala participó en representación de Liliana Perret y recordó el recorrido anual de estas instancias formativas: “Esto comenzó en el mes de abril en el Hospital de Niños, en donde todos los meses cada efector del tercer nivel mostraba sus servicios de rehabilitación, visibilizando sus fortalezas, sus riquezas, el trabajo inter y transdisciplinario. Hoy como cierre del año, se escogió el Hospital Avellaneda para realizar el balance, porque fue el pionero en tener un Servicio de Rehabilitación”.

“Estamos muy contentos porque se han logrado en los últimos años muchos avances en el mundo de la rehabilitación y muy agradecidos con el Ministerio de Salud Pública por su constante apoyo, lo cual permitió ir plasmando en la realidad lo que siempre se busca, que es el trabajo interdisciplinario para un abordaje integral del paciente”, añadió.

El jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Avellaneda, el médico fisiatra Matías Merkusa, valoró el carácter interdisciplinario e intersectorial de las jornadas: “Cada uno aporta desde su lugar lo que tiene para ofrecer a la comunidad. El balance es muy positivo, aparte estamos categorizados para las normas ISO ya desde hace tres años, nos hicieron auditoria desde Buenos Aires que ya pasamos, eso hace que uno tenga mejor calidad de atención y mayor organización en el servicio y los números dieron positivos en cuanto a la cantidad de pacientes atendidos, menor espera de atención y de ingreso a la rehabilitación, la calidad del servicio y demás, todo a través de indicadores”.