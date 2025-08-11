El Helicóptero Sanitario trasladó a una vecina de Chasquivil

Una paciente de 73 años de la localidad de Loteo 3, en Chasquivil, fue trasladada de urgencia al Hospital Centro de Salud gracias a la rápida intervención del Helicóptero Sanitario, en un operativo que reafirma el compromiso del Gobierno de Tucumán con el cuidado de la salud en todo el territorio.

El procedimiento se concretó gracias a la disponibilidad de vuelos sanitarios dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo, y al trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, y la Dirección de Aeronáutica, a cargo del comandante Aldo Efraín Leccese.

La mujer presentaba dolor persistente en la zona del hipogastrio desde hacía una semana, sin mejoría con tratamiento ambulatorio, y sufrió una crisis de hipertensión arterial que agravó su cuadro.

Durante el vuelo, la paciente recibió atención médica de emergencia por parte del doctor Mario Nieva y el licenciado Juan Heredia, bajo el comando de Federico Sagrista. El operativo se realizó siguiendo los lineamientos establecidos por el gobernador y con apoyo logístico del Ministerio de Salud.

La coordinación entre el área operativa de Alta Montaña, el equipo aéreo de la Dirección General de Gestión Sanitaria y la Dirección de Aeronáutica fue clave para concretar esta evacuación crítica en tiempo récord.

Al arribar al Hospital Centro de Salud, un equipo de especialistas evaluó su estado y definió las conductas necesarias para su recuperación. Este tipo de intervenciones demuestran la eficiencia del sistema sanitario provincial y la importancia de contar con recursos y equipos preparados para llegar incluso a las zonas más alejadas.