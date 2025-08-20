El Gobierno provincial invierte $1.500 millones en salud y suma 169 médicos

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en el Depósito Central del Siprosa un acto que marcó una nueva era para la salud pública provincial. Con una inversión propia, superior a los $1.500 millones, se entregaron equipos médicos de última generación para hospitales y CAPS de toda la provincia, además de incorporar 169 profesionales de la salud a la planta transitoria.

Una inversión histórica en salud pública

Durante la recorrida, Jaldo destacó la magnitud del esfuerzo financiero: “Pudimos hacer esta entrega de equipamientos y tecnologías para hospitales de capital e interior. Esto tiene que ver con cuidar lo más importante que tiene el ser humano: la vida y la salud”.

En ese sentido, agregó: “Hoy en Tucumán hicimos una entrega de $1.500 millones para equipamientos en diferentes áreas. No solo invertimos en salud, sino que practicamos ese federalismo que tanto hablamos”.

Respecto a la estabilidad laboral para el personal médico, subrayó: “Más de 160 médicos pasaron a planta transitoria. En otros lugares los médicos se van, nosotros les damos estabilidad a los profesionales jóvenes”.

Y reafirmó el rumbo de su gestión: “Tucumán tiene las cuentas en orden y superávit. Ese superávit se va a destinar a los servicios esenciales: salud, educación, seguridad y asistencia social, para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”.

Tucumán modernizó hospitales y CAPS con tecnología de última generación y estabilidad laboral para profesionales jóvenes.

Tecnología para hospitales y CAPS

El equipamiento entregado incluyó tomógrafos, torres de endoscopia, video broncoscopios, respiradores, incubadoras, servocunas, sillones odontológicos, desfibriladores, instrumental quirúrgico y electrocardiógrafos.

También se incorporaron computadoras, antenas satelitales Starlink, vehículos y mobiliario que modernizan la red sanitaria provincial.

Entre los destinatarios estuvieron los hospitales de Aguilares, Alberdi, Concepción, Avellaneda, del Niño Jesús, Ranchillos, Los Ralos, Santa Ana y San Pablo, junto a CAPS de distintas localidades.

Reconocimiento desde Salud

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, definió la jornada como un día clave: “Hoy es un día de festejo para la salud pública de la provincia de Tucumán, una entrega de insumos, de equipamiento, de alta tecnología, que viene a incorporarse y a reemplazar a algunos que ya tienen otro destino, y además incorporar recursos humanos, 169 médicos a todo el sistema”.

Medina Ruiz remarcó que con estas inversiones “vamos a poder salvar vidas en CAPS, con un desfibrilador automático, poder seguir operando como se viene operando, más de, en este momento, más de 5.000 cirugías por mes”.

Además, subrayó la diferencia con otras provincias: “Hay una diferencia sustancial, cuando uno ve que en otros lugares está desfinanciándose, hay precarización de recursos humanos. Bueno, la provincia de Tucumán tiene otro objetivo diferente, y eso habla de la priorización de la salud”.

Acompañamiento legislativo y municipal

La diputada nacional Gladys Medina sostuvo: “Una vez más, el gobernador de la provincia demostró que uno de los ejes más importantes de su gestión es la salud. En este predio se realizó la entrega de insumos que beneficiarán tanto a los trabajadores como a los pacientes”.

La legisladora remarcó que estas políticas se sostienen con fondos provinciales: “La provincia de Tucumán, con recursos propios, sigue invirtiendo en salud, cuidando vidas, que es lo más importante”.

Por su parte, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, manifestó: “Para nosotros una felicidad inmensa poder recibir equipamiento para nuestro hospital. Sabemos lo importante que es la salud, la salud pública, más en el interior de la provincia”.

Con fondos propios, el gobierno provincial sumó equipamiento y recursos humanos para la salud de los tucumanos.

Voces desde los hospitales

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, resaltó: “Tucumán es una de las pocas provincias donde la salud pública es prioridad. Y a eso lo marcan todos los hospitales porque hoy es un día más de todos los que recibimos equipamiento”.

En esa jornada, el hospital recibió instrumental inédito que permitirá realizar cirugías de córnea en pediatría, una práctica que no estaba disponible en el sistema público.

La directora del Hospital Avellaneda, Alba Pieroni, celebró la entrega de equipos “muy necesarios para el hospital, para el funcionamiento de los diferentes servicios”.

Mientras tanto, la directora del Área Operativa de Ranchillos, Gloria Torres, destacó la llegada de un monitor vital: “Podemos visualizar la frecuencia cardíaca del paciente, monitorizar sus signos vitales. Es fundamental para emergencias en la guardia”.

Torres subrayó el impacto regional: “Contamos con un área de 19.000 habitantes, más todo lo que es Estación Aráoz, Bella Vista, Leales”.

Entre los médicos que pasaron a planta transitoria estuvo la pediatra Gabriela Demari, del Hospital Avellaneda, quien expresó: “Es un gran compromiso y entrega la que le brindo a mis pacientes todos los días. Hoy siento la gratitud con el sistema de salud por incorporarnos”.

También la gastroenteróloga Joana Mercado valoró la medida: “Hace un año estaba esperando el pase a planta transitoria. Estoy muy agradecida con el gobernador porque se dio rápido el pase y es una tranquilidad tanto para mí como para mi familia”.