El Centro de Rehabilitación de Aguilares cumplió dos años

El Centro de Tratamiento y Rehabilitación Integral de las Adicciones de Aguilares celebró su segundo aniversario con un acto cargado de emoción, en el que participaron pacientes, familiares, autoridades sanitarias y representantes de la comunidad.

Este centro, dirigido por el doctor Marcelo Fabio Morales, constituye el único efector del sistema provincial de salud que brinda internación a mujeres con problemas de adicciones, marcando un hito en las políticas públicas de inclusión.

Un espacio pionero en la provincia

La conmemoración, realizada el 4 de septiembre, contó con la presencia del subsecretario de Salud Pública, Marcelo Montoya; concejales y funcionarios municipales; el director del hospital de Aguilares, doctor Cecantti; autoridades del hospital de Concepción y referentes regionales.

Durante la jornada, los pacientes del Centro de Día —que actualmente atiende a 70 personas— compartieron producciones de talleres de huerta, peluquería, cocina, costura y educación física. Las mujeres en internación presentaron trabajos de teatro y narrativa, demostrando el valor de la contención terapéutica para la reinserción social.

Voces y compromisos

“Somos el único dispositivo en la provincia que contempla la internación de pacientes mujeres adictas. En pocos meses ya hemos recibido personas de diferentes localidades, lo que demuestra la necesidad de este servicio”, destacó el doctor Morales, subrayando la decisión del Ministerio de Salud Pública, a cargo de Luis Medina Ruiz, de sostener este espacio.

El encuentro estuvo atravesado por testimonios de pacientes y familiares, quienes remarcaron la importancia de contar con un lugar que ofrece acompañamiento integral y esperanza de recuperación.

Políticas públicas de inclusión

La iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno de Tucumán, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, de dar respuestas efectivas a la problemática de las adicciones y fortalecer la red provincial de atención.