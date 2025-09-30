El CAPS Manantial Sur suma servicios y consolida su atención comunitaria

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, recorrió el CAPS Nuestra Señora de Lourdes del barrio Manantial Sur para supervisar las instalaciones y los servicios que ya se encuentran en funcionamiento, con vistas a la próxima inauguración formal. La iniciativa se enmarca en las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo.

La directora del área operativa Sudoeste, Paola Terranova, resaltó la trascendencia de esta visita: “Recibimos al ministro acá en el CAPS Manantial Sur, el doctor nos honró con su presencia en un recorrido de un servicio próximo a inaugurar, que en estos momentos ya está funcionando. Este es un logro gracias a los lineamientos del gobernador en uso de licencia y del ministro de Salud, la verdad que para esta zona es muy importante, es el comienzo de algo realmente muy deseado y esperado”.

Atención y estadísticas

El efector brinda servicios de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, con médicos, enfermeros y agentes sociosanitarios. En el último mes, se registraron 416 consultas médicas y 1.700 prestaciones de enfermería, consolidándose como un espacio de referencia para los vecinos del barrio.

Trabajo articulado con la comunidad

Terranova detalló además que el CAPS desarrolla acciones conjuntas con instituciones locales: “Se está trabajando con la comisaría local, con las escuelas, con vacunaciones en terreno, en fin, haciendo un reconocimiento de la zona”, señaló.

Finalmente, la referente precisó que ya se ofrecen prestaciones de vacunación, entrega de medicamentos y controles de niños sanos.

“Actualmente tenemos vacunación, entrega de medicamentos y controles de niños sanos, y próximamente tendremos controles de embarazadas”, concluyó.