El avión sanitario trasladó un niño al Garrahan

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz, concretó una nueva evacuación sanitaria aérea para asegurar atención de alta complejidad a un niño de 10 años. El operativo se realizó con el respaldo del Gobierno de la Provincia, encabezado por Osvaldo Jaldo, y la articulación de distintas áreas del sistema sanitario.

El paciente, que permanecía internado en el Hospital del Niño Jesús con diagnóstico de tumor de ganglios, fue trasladado al Hospital Garrahan en Buenos Aires, donde continuará su tratamiento en un centro especializado de mayor complejidad.

La derivación se llevó a cabo en las últimas horas con un equipo médico integrado por la doctora Patricia Villagra y los enfermeros Juan Heredia y Guadalupe Núñez. Desde la Dirección Provincial de Aeronáutica, el traslado fue ejecutado por el comandante Efraín Leccese y el copiloto José Bustos, garantizando un vuelo seguro y eficiente.

“El paciente viajó estable, con buenos parámetros. Su presión arterial se mantuvo dentro de los valores normales para su edad, a pesar de su diagnóstico de base”, señaló la doctora Villagra, médica responsable del operativo.

Además, la División de Servicio Social del Ministerio de Salud coordinó acciones con el área homónima de la Representación Oficial del Gobierno de Tucumán en la Capital Federal, con el fin de garantizar el seguimiento del caso, el acompañamiento a la familia y la gestión de alojamiento, en caso de ser necesario.