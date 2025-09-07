Salud

El Autovac fue escenario de una exitosa jornada de vacunación

El operativo permitió avanzar con esquemas de prevención en niños, jóvenes y adultos mayores.

Sol Alvarez Natale

7 de septiembre de 2025,

El Ministerio de Salud Pública garantizó atención durante el fin de semana para ampliar la cobertura.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, organizó un operativo de inmunización este sábado en el Autovac, con el propósito de reforzar la cobertura de vacunas estacionales y del calendario nacional en personas desde los cinco años de edad. La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, que buscan garantizar el acceso equitativo y oportuno a la prevención.

Durante la jornada se aplicaron dosis a adultos mayores, jóvenes y niños, promoviendo la continuidad y el completamiento de esquemas de vacunación.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de que la población aproveche estas instancias de atención en fines de semana para protegerse frente a diversas enfermedades.

El operativo estuvo coordinado por un equipo de salud integrado por las enfermeras Laila Lazarte García y Sara Valdez, junto al administrativo Walter Chavarría, quienes se encargaron de la asistencia a los vecinos que se acercaron al predio.

