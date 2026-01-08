Educación y Salud: un trabajo conjunto para cuidar a niños y adolescentes

Con una mirada preventiva y comunitaria, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán y el Ministerio de Educación avanzaron en una reunión interministerial para profundizar acciones conjuntas orientadas al cuidado de la salud emocional de niños y adolescentes en el ámbito escolar.

La mesa de trabajo proyecta un esquema sostenido durante todo el ciclo lectivo 2026, con foco en prevención, capacitación y detección precoz de señales de alarma.

El encuentro reunió equipos técnicos de ambas carteras y consolidó una dinámica de articulación intersectorial con planificación anual. Participaron la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul; la directora general de Salud Mental y Adicciones del Siprosa, doctora Mónica González; profesionales de Salud Mental, psicólogos y referentes del área educativa.

La intención es sostener una agenda común que acompañe la vida escolar, con herramientas concretas para intervenir a tiempo frente a problemáticas emocionales y conductas de riesgo.

En el marco de la reunión, el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz remarcó el peso que tiene hoy la salud mental como desafío global y nacional, y planteó la necesidad de abordajes tempranos desde la escuela y la comunidad.

“Estamos proyectando un trabajo en equipo entre educación y salud, con acciones de prevención, capacitación y detección precoz de señales de alarma en la salud emocional de los niños y adolescentes. La idea es llegar al inicio de clases con personal educativo capacitado, fortaleciendo el rol de los psicólogos y del sistema de salud”, expresó.

Ficha escolar

Otro punto acordado fue la continuidad de la ficha escolar realizada escuela por escuela, como se implementó el año pasado.

El objetivo es evitar traslados innecesarios de las familias y, al mismo tiempo, facilitar una captación temprana de problemáticas de salud integral en la población infantil, acercando el dispositivo al lugar donde los chicos transitan su cotidianeidad.

En esta línea, la ministra de Educción, profesora Ester Susana Montaldo subrayó que la articulación con Salud se sostiene desde el inicio de la gestión para acompañar a estudiantes y familias.

En ese marco, anunció el plan “Educar es Cuidar”, que comenzará a desarrollarse en febrero y estará centrado en educación emocional, con apoyo de la Secretaría de Educación de la Nación. Además, anticipó la organización de un congreso previsto para fines de mayo o comienzos de junio, donde la salud emocional será uno de los ejes centrales.

Por su parte, la doctora Mónica González calificó la reunión como altamente productiva y señaló avances en la planificación de capacitaciones orientadas a la detección temprana de conductas de riesgo, consumo de sustancias y problemáticas emocionales, especialmente en adolescentes.

También puso el foco en fortalecer el vínculo con las familias y en articular respuestas rápidas junto a los Centros de Atención Primaria de la Salud cercanos a cada institución educativa, para que la derivación y el acompañamiento no se dilaten.