Donación de sangre: campaña semanal del Centro de Salud

En un contexto donde cada unidad cuenta, el Hospital Centro de Salud sostiene una colecta de sangre semanal para acercar la donación a quienes acompañan a pacientes internados y, al mismo tiempo, reforzar la necesidad de sumar donantes voluntarios.

La coordinadora de la Unidad de Hemoterapia del hospital, la bioquímica y especialista en hematología Cecilia Laura Jiménez, explicó que la iniciativa se realiza todos los lunes hábiles, de 8 a 12, y nació para facilitar la donación a familiares que muchas veces no pueden trasladarse a otros puntos: “Por supuesto que la donación de sangre se puede hacer en otros hospitales o en el Banco Central de Sangre de la Provincia, pero muchos familiares nos expresan que tienen dificultades para llegarse hasta estos otros puntos, por eso intentamos darles esta oportunidad”.

Además, Jiménez remarcó la importancia de impulsar la donación voluntaria y no solo por reposición: “En Tucumán tenemos una población muy importante de donantes para reposición, pero desde nuestra unidad de hemoterapia siempre promovemos que las personas se animen cada vez más a donar de forma voluntaria porque la sangre es un tejido vital, importante, que no se compra ni fabrica y que solamente se puede obtener de otra persona”.

“Los requisitos para donar sangre son ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 55 kilos, gozar de buena salud, tratar de no fumar por lo menos tres horas antes de la donación, igual que tres horas después. Las embarazadas no pueden donar sangre, así como tampoco pueden hacerlo los pacientes que tengan algún problema cardíaco. Después de donar sangre, recomendamos que tomen muchos líquidos para poder reponer el volumen que se les extrae y, durante ese día, pedimos que no realicen ningún tipo de actividad física, ni esfuerzo, pero, por lo demás, pueden seguir con su vida normal”.

Para quienes no puedan acercarse los lunes al efector, se recordó que el Banco Central de Sangre, ubicado en Avenida Mitre 236, recibe donantes todos los días.