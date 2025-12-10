Con teatro y música, Salud conmemoró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad

En el Teatro Alberdi, el sistema público de salud de Tucumán conmemoró el Día Mundial de las Personas con Discapacidad con un acto que también funcionó como cierre de año para la Junta de Discapacidad del Siprosa. La actividad fue encabezada por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y contó con la presencia de autoridades provinciales y académicas, entre ellas el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y el secretario de Estado de la Provincia en CABA, Enrique Salvatierra.

Un Alberdi colmado y una jornada “profundamente emotiva”

Durante el encuentro, Medina Ruiz destacó el clima vivido en el teatro y el sentido del trabajo interinstitucional: “Hoy en el Teatro Alberdi vivimos una jornada profundamente emotiva por el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Gracias a la organización de la doctora Hortensia Juárez y su equipo de la Dirección de Discapacidad, pudimos compartir una presentación teatral realizada por personal de la Junta de Discapacidad, con un Alberdi completamente colmado de personas con discapacidad y de quienes las acompañan".

“También acompañaron miembros del Ministerio de Educación, la Universidad y la Facultad de Medicina, mostrando que este es un esfuerzo conjunto. Además, contamos con una presentación muy sentida de Blas García, que con gran solidaridad brindó un momento de enorme calidad artística».

Teatro para visibilizar la hipoacusia

La directora de la Junta de Discapacidad del Siprosa, la doctora Hortencia Juárez, explicó que la actividad incluyó una obra teatral producida por el propio equipo de la Junta, con un invitado especial: un médico con hipoacusia.

“La temática ha sido la hipoacusia, cómo se la puede visibilizar y cómo las personas muchas veces desconocen esta condición y a raíz de ello la persona con esta problemática se termina aislando”, dijo Juárez.

En segundo lugar, se presentó el cantante lírico Blas García, quien tiene secuelas de un accidente cerebrovascular y fue destacado como un ejemplo de superación. Juárez lo sintetizó con una definición que atravesó todo el acto: “Para nosotros es algo muy emotivo poder darles este espacio a las personas y que entre todos podamos compartir este momento donde cada uno está mostrando todo su saber, su conocimiento y, sobre todo, todo lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Esto es lo que llamamos inclusión, el compartir, el estar, que ellos demuestren lo que saben cantar, bailar, sus talentos”.

Centros categorizados, arte y un lema internacional

Juárez detalló que participaron “todos los centros que forman parte de los centros categorizados por la Junta”, alrededor de 200, para exponer el trabajo artístico que sostienen a diario. También recordó el lema de este año instaurado por las Naciones Unidas, orientado a fomentar sociedades inclusivas.

“El mensaje es que tenemos que abrir siempre las puertas a todas las personas, especialmente a las que necesitan de nosotros”.

Además, acompañaron el acto el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el secretario académico de la Facultad de Medicina, Pedro Sánchez; y la secretaria de Educación, María Gabriela Gallardo, junto a equipos de diferentes áreas vinculadas a la inclusión y la discapacidad.