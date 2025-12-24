Con derivación aérea y cirugía cardiovascular salvan a una bebé prematura

Una bebé prematura oriunda de Catamarca, con una cardiopatía congénita grave, fue intervenida con éxito en el Hospital de Niños de Tucumán luego de ser derivada de urgencia en un avión sanitario.

La cirugía cardiovascular de alta complejidad permitió estabilizar el cuadro crítico y, tras un mes de internación, la paciente regresó a Catamarca el 3 de diciembre, con seguimiento médico y evolución positiva.

La pequeña fue atendida inicialmente en un centro de salud de Catamarca, desde donde se activó la derivación a Tucumán. El cirujano cardiovascular Pablo Pérez Caram explicó: “Es una bebé que nace en Catamarca con una cardiopatía congénita llamada tetralogía de Fallot. Son pacientes que se ponen azules y, en este caso, tuvo una crisis con muy baja oxigenación de la sangre en su casa. Fue atendida en un nosocomio de Catamarca, se comunicaron con nosotros y se activó todo el proceso de derivación”.

“La paciente llegó en un avión sanitario de la provincia de Tucumán y fue estabilizada en la terapia cardiovascular del hospital, ya que se encontraba en estado crítico”.

El equipo detalló que, una vez confirmado el diagnóstico, se practicó una anastomosis sistémico-pulmonar. Debido a la gravedad del cuadro, fue necesario utilizar una máquina de corazón-pulmón artificial para que la paciente pudiera tolerar la cirugía. Se trató de una intervención de alta complejidad, en una bebé de muy bajo peso, de alrededor de dos kilos.

De acuerdo con lo descripto por Pérez Caram, la evolución fue favorable: la paciente completó el proceso de recuperación, permaneció internada cerca de un mes y luego pudo volver a su provincia de origen.

La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, destacó la capacidad operativa del establecimiento y del programa regional que atiende cardiopatías congénitas.

“Para nosotros es un orgullo contar con un hospital de tercer nivel, con la infraestructura necesaria para resolver patologías de alta complejidad, pero fundamentalmente con el recurso humano, porque sin profesionales capacitados no se puede avanzar. Contamos con un equipo de cardiólogos y cirujanos cardiovasculares que integran el programa de cardiopatías congénitas de todo el NOA”.

En el mismo tramo, se señaló el acompañamiento brindado a la familia durante la internación, con contención y seguimiento en el período más delicado del tratamiento.

Pérez Caram precisó que el servicio se sostiene en “cuatro pilares” y enumeró a las jefaturas: