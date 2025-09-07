Comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública

El viernes 5 de septiembre de 2025, la señora Karina Soledad Pereyra fue recibida por los equipos técnico-sociales del Ministerio en Casa de Gobierno. Durante el encuentro, explicó que su hijo, quien padece una patología severa y posee obra social, se encuentra bajo internación domiciliaria con la cobertura de un enfermero por 12 horas diarias, aunque solicitó extender la asistencia profesional a 24 horas.

Los profesionales le sugirieron la posibilidad de que el paciente sea internado en un centro asistencial, aunque la madre expresó su decisión de mantener la internación domiciliaria.

Siguiendo instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, y el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Federico Masso, garantizarán la cobertura necesaria para que Lautaro continúe con su tratamiento en el hogar, con todos los requerimientos médicos y sociales que correspondan.

El subdirector del Hospital de Alberdi, licenciado Ricardo Lucena, confirmó que ya se dispuso el servicio de enfermería las 24 horas y que el hospital se encuentra a disposición para brindar asistencia integral al paciente.

Con esta intervención, la Provincia reafirma su compromiso de responder con celeridad y acompañamiento integral a las familias que atraviesan situaciones críticas de salud.