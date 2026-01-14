COE Ampliado: coordinación sanitaria para seguimiento de Influenza A (H3N2) y dengue

Con el foco puesto en el seguimiento de Influenza A (H3N2) y dengue, el Ministerio de Salud de Catamarca realizó la Primera Reunión del COE Ampliado para fortalecer la coordinación interinstitucional y ordenar una agenda común de prevención y respuesta sanitaria. El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y apuntó a consolidar el trabajo conjunto entre áreas y organismos involucrados en el abordaje epidemiológico.

Articulación interinstitucional y lectura de la situación epidemiológica

La reunión tuvo como objetivo reforzar la articulación entre instituciones, analizar la situación epidemiológica actual y definir criterios de trabajo compartidos. En ese marco, se planteó la necesidad de sostener una vigilancia activa y una respuesta coordinada frente a cuadros respiratorios asociados a Influenza A (H3N2) y a la circulación del dengue.

Prevención, vigilancia y respuesta sanitaria

Durante el encuentro se coordinaron acciones conjuntas orientadas a la prevención, la vigilancia y la respuesta sanitaria, con énfasis en la detección oportuna, el seguimiento de indicadores y la planificación de medidas que permitan reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Compromiso y continuidad del trabajo conjunto

Desde la cartera sanitaria se destacó que esta instancia permitió consolidar el trabajo entre las distintas áreas y organismos que intervienen en el esquema de control y seguimiento, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud de la población y la continuidad de las acciones coordinadas.