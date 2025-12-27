Centro de Salud: balance de Navidad y recomendaciones

La doctora Karina Loto, directora del Centro de Salud “Zenón Santillán”, trazó un balance del funcionamiento del hospital durante Nochebuena y Navidad.

En diálogo con el programa Tucumán con Todo, explicó que se reforzaron las guardias por tratarse de un efector de alta complejidad, y confirmó que hubo mucho movimiento, con alta demanda por cuadros clínicos y traumatológicos.

Entre los datos positivos, destacó la disminución de lesiones por pirotecnia, mientras que volvió a aparecer un patrón conocido en estas fechas: la intoxicación alcohólica y su vínculo con accidentes, especialmente de tránsito.

Según explicó la directora, el hospital se preparó con refuerzos en la guardia ante la expectativa de un flujo importante de pacientes. “Es una guardia de un hospital de alta complejidad donde nuestros médicos, el recurso humano que nosotros tenemos es muy valioso. Se reforzaron justamente estas guardias esperando un alto flujo de pacientes. Se trabajó mucho”, señaló.

En ese marco, precisó el perfil de las consultas: “tuvimos muchos pacientes con enfermedades clínicas, tuvimos pacientes con patologías traumatológicas en la mayoría de los casos por accidentes de tránsitos”.

Entre los puntos que resaltó con énfasis, Loto subrayó un cambio de tendencia respecto de años anteriores: la menor cantidad de lesiones vinculadas a la pirotecnia.

“Yo quiero destacar la alta concientización de las personas para el uso de pirotecno. Nosotros, gracias a Dios, a diferencia de otros años, no tuvimos que lamentar víctimas ni quemados grandes en este momento”, afirmó.

“Yo creo que disminuyó el uso de pirotecnia, por lo cual nosotros no tuvimos una alta afluencia de pacientes quemados”.

Consultada sobre qué tipo de emergencias atiende el hospital, la directora recordó que el servicio de guardia cuenta con especialistas para urgencias: “La Guardia del Hospital Centro de Salud está compuesta por un recurso humano muy valioso, entre ellos varios especialistas”, sostuvo.

“Nosotros tenemos garantizada la atención de médicos clínicos, emergentólogos, traumatólogos y cirujanos. Todos para la urgencia”.

De cara a la festividad que resta, Loto remarcó una advertencia central: alcohol y accidentes de tránsito aparecen, una y otra vez, en las guardias.

“La mayoría de los accidentes de tránsito siempre está involucrado el alcohol. Entonces, nosotros instamos a que en estas épocas de festejo no tomar, eso sería lo principal”, expresó.

También apuntó a la conducción responsable y a un elemento básico de prevención: “la conducción que sea consciente, con mucho cuidado. El uso del casco es muy importante”.

En el cierre, lo vinculó a una consigna emocional y concreta: “todos tenemos familia a los que tenemos que volver, a los que queremos volver a abrazar”, dijo, al pedir recaudos para evitar siniestros.

La directora contó que el hospital cuenta con un dispositivo de contención que funciona de lunes a lunes.

“Gracias a Dios nosotros hace aproximadamente un año que tenemos la atención de psicólogas de lunes a lunes en el hospital”, explicó.

Y agregó que el objetivo incluye acompañar no solo a pacientes y familias, sino también al propio personal de salud: “están para contener tanto los pacientes como los familiares e incluso el mismo equipo médico en situaciones de estrés”.

Loto explicó que muchas personas no llegan identificando el problema como estrés, sino por síntomas físicos que alarman: “la mayoría de las veces no llegan con un diagnóstico de estrés, sino más bien el paciente concurre a la guardia porque no se siente bien… porque tiene taquicardia… palpitaciones”.

Luego, cuando se descarta una causa orgánica, se activa la intervención específica: “una vez que descarta cualquier patología física… entonces ahí se da inmediata intervención al servicio de salud mental”.

Sobre las complicaciones típicas de las fiestas, la directora fue directa: “intoxicación alcohólica siempre. Desgraciadamente es una figura repetida”, afirmó.

Y señaló que en este período el cuadro se vuelve más frecuente: “en esta época de festejo… es algo muy habitual en una guardia”.

Para el tramo final del año, Loto resumió un conjunto de cuidados básicos: “siempre el uso responsable y cuidadoso de lo que es pirotecnia”, pidió, y amplió a las bebidas alcohólicas: “el hecho de consumir de manera responsable”.

“Siempre que se tome alcohol, quedarse en su casa, no salir”.