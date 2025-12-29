Casa de Tucumán en CABA: una red de apoyo para pacientes derivados

Entre abril y diciembre, la Representación Oficial de Tucumán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires profundizó una política de contención social y se consolidó como un punto estratégico de acompañamiento para pacientes tucumanos derivados por el Sistema Provincial de Salud a centros de alta complejidad en CABA.

Reconversión del área social y equipo interdisciplinario

En ese período, la Casa avanzó con una reconversión de su área social para transformarla en un dispositivo integral de asistencia humana. Para fortalecer la respuesta, se incorporó un equipo interdisciplinario integrado por una psicóloga y dos trabajadoras sociales, con foco en situaciones de alta vulnerabilidad.

242 pacientes acompañados y asistencia concreta

Según el balance, 242 pacientes y sus familiares recibieron acompañamiento que excede lo estrictamente sanitario: se trabajó sobre condiciones de estadía, contención y accesos básicos que muchas veces determinan la continuidad del tratamiento.

Entre las medidas mencionadas se destacan:

Ampliación de espacios de alojamiento , priorizando la cercanía con hospitales y centros de atención.

Gestión de traslados (incluso para pacientes ya instalados en la ciudad).

Provisión de medicamentos .

Colaboración económica para gastos básicos vinculados al tratamiento.

Trabajo articulado con Provincia y territorio

Las acciones se realizaron con articulación entre áreas del Estado: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, municipios y comunas rurales, consolidando una red que permitió respuestas rápidas y sostenidas en cada caso.

Iniciativas sociales: Ropero Social y biblioteca

Dentro de la línea de contención integral, se consolidó el Ropero Social, pensado como espacio solidario para asistir a familias que atraviesan tratamientos complejos y necesitan apoyo material.

Además, se avanzó en la organización y puesta en valor de la biblioteca institucional, como ámbito de acceso al conocimiento, información y memoria, al servicio de la comunidad tucumana.

Alianzas con fundaciones y predominio de derivaciones pediátricas

Otro punto central fue la articulación con organizaciones especializadas, como Fundación Flexer y Fundación Fleni, para optimizar recursos y ampliar redes de cooperación.

El informe también subraya que, en las estadísticas del período, predominaron las derivaciones pediátricas, principalmente hacia el Hospital Garrahan, lo que marca una prioridad sanitaria: garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a prestaciones de alta complejidad.

Avión sanitario y respuesta ante urgencias

Como parte de esta estrategia, se menciona la optimización del uso del avión sanitario, priorizando urgencias, reduciendo tiempos críticos y asegurando traslados con mejores condiciones de atención.