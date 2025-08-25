Salud

Capacitan a equipos de salud en el abordaje integral de la demencia

La jornada contó con la participación del psicólogo uruguayo Robert Pérez y referentes del sistema sanitario provincial.

Sol Alvarez Natale

25 de agosto de 2025,

La iniciativa busca fortalecer el rol de coordinadores de grupos de apoyo en el sistema de salud pública.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevó adelante este lunes una jornada de formación destinada a coordinadores de grupos de apoyo para familiares de personas con demencia, en el marco del Programa Provincial de Abordaje Integral de la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

El encuentro se desarrolló en la Federación Económica de Tucumán, de 10 a 18 horas, con la presencia del ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz; el referente del programa, doctor Luis Larcher; y el psicólogo uruguayo Robert Pérez, magíster y doctor en Salud Mental Comunitaria. También asistieron el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya, la doctora Cristina Majul y la titular del PRIS, doctora Noellia Bottone.

Formación para equipos de salud

El doctor Luis Larcher destacó los avances del programa: “La idea de esta instancia es formar personal de salud —psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos— que va a conformar equipos de trabajo con familiares y darles apoyo y herramientas para atender a sus afectos con demencia. Es una jornada-taller interactiva con el disertante Robert Pérez, profesor de la Universidad de Uruguay”.

Un mensaje esperanzador

El profesor Robert Pérez felicitó la iniciativa provincial: “La expectativa es aportar a pensar las demencias y el Alzheimer, aportarles a los equipos de salud para que puedan abordar de una forma que no sea negativa la enfermedad y llevar un mensaje esperanzador en el sentido de mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familiares, que sepan que se puede vivir mejor, pero que hay que combatir una serie de estigmas”.

Pérez también señaló que la problemática crece junto con el envejecimiento poblacional: “Sin duda es todo un desafío a nivel mundial. Tucumán es una población que viene envejeciendo, lo cual es una buena noticia porque significa que un niño que nace vivirá muchos años. Pero también nos enfrenta con desafíos, porque mientras algunas patologías tienen más incidencia en la niñez, otras como las demencias afectan más en la vejez”.

Un abordaje integral

La capacitación se enmarca en el trabajo que el sistema público viene desarrollando para enfrentar la enfermedad desde distintas dimensiones: sanitaria, social y comunitaria, con el objetivo de apoyar tanto a los pacientes como a sus familias.

