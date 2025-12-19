Bicicleteada por la Vida en Santa Ana

Con una convocatoria multitudinaria, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán realizó la Bicicleteada por la Vida en el Club Santa Ana, como parte de la Jornada Deportiva por la Vida. La propuesta puso el foco en la prevención, el cuidado integral y el fortalecimiento del trabajo territorial, articulando organismos provinciales, equipos sanitarios y participación vecinal.

La actividad se enmarcó en las políticas de promoción de la salud que impulsa el ministerio a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con acompañamiento del Gobierno de Tucumán encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Una acción conjunta: salud, deporte y territorio

La organización se concretó desde el Ministerio de Salud Pública de Tucumán en articulación con la Secretaría de Deportes, el Ministerio del Interior y distintos organismos provinciales y locales, en una lógica de abordaje intersectorial para construir comunidades más saludables.

La Mesa Intersectorial y el motor comunitario

La jornada nació del trabajo de la Mesa de Gestión Intersectorial que funciona en Santa Ana y fue coordinada por los equipos territoriales del Plan Estratégico Nuevo Amanecer, bajo la coordinación de la licenciada Carla Casado. Vecinos y vecinas de la zona se sumaron junto a organizaciones e instituciones como la Fundación Tucma, Madres del Dolor, la Comuna de Santa Ana, Defensa Civil y el Área Programática Sur.

El objetivo: hábitos saludables para prevenir consumos problemáticos

El eje central de la bicicleteada fue reforzar la prevención de los consumos problemáticos, promoviendo prácticas saludables y espacios de cuidado colectivo. Durante la jornada se dispusieron recursos pensados para acompañar la actividad y garantizar asistencia:

Mesa saludable con frutas

Puesto de hidratación

Stand sanitario del Hospital de Santa Ana ante emergencias

Acciones de promoción y prevención de la salud

Pedaleo con identidad: un circuito histórico y cultural

Además del componente deportivo, se desarrollaron pausas activas y un recorrido guiado en bicicleta por un circuito histórico y cultural de Santa Ana, que incluyó el paso por sitios emblemáticos como iglesias y espacios patrimoniales. La idea fue integrar actividad física, identidad local y encuentro comunitario en un mismo recorrido.

Equipos presentes y acompañamiento profesional

De la jornada participaron profesionales del Área Programática Sur, de la Dirección de Salud Mental, psicólogos, trabajadores sociales, integrantes del Plan Estratégico Nuevo Amanecer y del equipo territorial local. También formó parte de la coordinación el licenciado en Enfermería César Cabrera.