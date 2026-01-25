Avión sanitario: derivación, retornos y acompañamiento

Un operativo de aeroevacuación médica permitió trasladar desde Tucumán a una paciente de 22 años que estaba internada en el Hospital Ángel C. Padilla. La doctora Patricia Villagra informó que la disponibilidad de los aviones sanitarios hizo posible concretar la intervención a primeras horas de la mañana para garantizar estudios, control y seguimiento en un centro de mayor complejidad.

Derivaciones

La joven había ingresado por guardia con dolor abdominal agudo y antecedentes de múltiples cirugías realizadas en un centro de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires, además de patologías congénitas.

Por la complejidad del cuadro, se dispuso su derivación para que su equipo tratante pudiera continuar la evaluación y el seguimiento.

El operativo fue coordinado por el director del hospital, Mario Sardon Traverso, junto a la jefa coordinadora del Servicio de Emergencias, Ana Costas. En paralelo, se articularon acciones con la jefa de División del Servicio Social del SIPROSA, Gladys Martínez, quien acompañó y orientó al padre de la paciente.

También se gestionó la aceptación e internación en destino a través del responsable del programa Incluir Salud, Juan Franchini, garantizando además una ambulancia de alta complejidad para el traslado terrestre y el alojamiento correspondiente para la familia. La joven, portadora del Certificado Único de Discapacidad (CUD), viajó acompañada por su madre.

En el marco del mismo esquema sanitario, se concretó el regreso a Tucumán de otra joven paciente con antecedente de trasplante hepático, quien había sido derivada previamente por una descompensación y volvió tras completar estudios y tratamiento, también acompañada por su madre.

Asimismo, se realizó el retorno de una paciente de 33 años que había sido derivada desde el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán al Hospital Argerich para un trasplante hepático. En este caso, regresó acompañada por su hermana.

La misión aérea fue realizada por el comandante Matías Soria y el copiloto Miguel Urtubey, integrantes de la tripulación que operó la aeronave sanitaria utilizada para estos traslados de alta complejidad.