Avance médico: Tucumán ya opera artroscopías de rodilla en niños

El Hospital de Niños concretó por primera vez una artroscopía de rodilla en una paciente de 7 años, un procedimiento que hasta ahora no podía realizarse en población pediátrica dentro del sistema público provincial.

La implementación de esta técnica marca un salto decisivo en complejidad, impulsado por el crecimiento continuo del efector en equipamiento, infraestructura y recurso humano, gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Salud Pública.

“Un paso más en para el efector”

La directora del hospital, doctora Inés Gramajo, explicó que la cirugía representa un avance trascendental: “Esta intervención realmente es un paso más en la complejidad que está resolviendo nuestro efector. Es una patología que no podíamos resolver, porque si bien se hacía en adultos, a partir de los 16 años, no teníamos para nuestra población pediátrica. Entonces, en conversación con el equipo de traumatólogos, acordamos que se lo podía implementar, se compró todo el material y hoy por hoy tenemos el comienzo de muchas cirugías, que ya están programadas".

“Esta paciente hacía más de dos años que venía con este inconveniente. Poder darle una solución a ella y a todos los demás niños que tengan esta patología, es un paso grande para aumentar la complejidad”.

La directora destacó además la decisión política que permitió avanzar: “Realmente nosotros siempre tenemos que destacar el gran apoyo del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, del gobernador Osvaldo Jaldo, que tienen como política prioritaria la salud pública y eso se nota en el efector ya que vamos creciendo y avanzando, dándole solución a toda la población pediátrica”.

Una cirugía clave para una patología dolorosa y poco frecuente

El traumatólogo de guardia doctor Rodrigo Gramajo Parache, integrante del equipo quirúrgico, detalló el procedimiento realizado: “Se le hizo una artroscopía de rodilla a una niña por una patología que se llama menisco discoide, que la paciente venía sufriendo hace dos años, sin tener solución. Gracias a Dios, ahora lo pudimos solucionar. Se hizo una meniscoplastia, porque su menisco era muy grande, viene de nacimiento, es exuberante, se rompe, y a través de la artroscopía le podemos dar una forma adecuada, normal por así decirlo, para que ella no sufra los problemas que venía padeciendo”.

Explicó que el menisco discoide es una afección poco frecuente que aparece en edades tempranas —generalmente entre los 9 y 14 años— y causa dolor, limitación del movimiento y dificultades para caminar, lo que afecta de manera directa la vida cotidiana del niño. Poder resolver estos casos en Tucumán evita que las familias deban viajar o asumir gastos imposibles de afrontar.

El especialista señaló además que este avance permitirá que el hospital resuelva todas las patologías meniscales pediátricas, apoyado en la compra de instrumental y en la conformación de un equipo altamente capacitado.

Sobre el futuro de la paciente, el profesional informó: “Valentina en dos semanas debería estar de alta y con la movilidad de su rodilla totalmente normal. Como sufre del mismo problema en su otra rodilla, tenemos programado para más adelante, cuando se recupere de esta, intervenirle en la otra”.

La familia destacó la calidad humana del equipo médico, la contención recibida y la tranquilidad de haber podido resolver una patología compleja sin tener que salir de la provincia.