Atención médica y contención social tras el anegamiento en Finca Mayo

La madrugada del domingo dejó a Finca Mayo con agua dentro de las casas y calles convertidas en un obstáculo. En ese escenario, el sistema público de salud activó un operativo territorial para llegar, asistir y sostener el seguimiento de las familias más comprometidas por el anegamiento, en especial en el barrio Lolita Norte, donde el ingreso del agua fue más severo.

Según detalló el director del Área Programática Este, José María Góngora, la alerta llegó a primera hora y movilizó al equipo del Área Operativa Los Ralos, encabezado por Marcela Villafañe.

Desde temprano, agentes sociosanitarios y personal de apoyo —incluyendo Farmacia y administración— se desplegaron para hacer relevamientos, identificar necesidades urgentes y garantizar medicación y controles básicos.

El punto más complejo fue Lolita Norte: con mucha agua acumulada, el acceso exigió logística especial.

Para alcanzar las viviendas, se coordinó un trabajo conjunto con la Dirección de Emergencias 107, la División Policía Lacustre y Cruz Roja, en un esquema que incluyó el ingreso en kayak para poder asistir a las familias aisladas.

En el lugar se ofreció atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, se derivó al hospital de Los Ralos a cuatro personas adultas con enfermedades crónicas, quienes quedaron internadas para controles y estabilización.

El operativo no se concentró solo en la consulta médica.

El equipo sanitario dio prioridad al relevamiento familiar y la identificación de requerimientos inmediatos: primeros auxilios, medicación, seguimiento de patologías previas y, cuando correspondió, derivaciones.

El trabajo también se apoyó en la articulación con Defensa Civil, la Comisaría de Los Ralos y el gobierno de la Comuna, que aportaron presencia territorial y asistencia logística.

En total, se asistió a ocho familias que reúnen 34 personas. Los pacientes internados evolucionaron favorablemente, recibieron la medicación indicada y controles.

Con el descenso del agua, el regreso se organizó de forma progresiva: primero a domicilios de familiares y, ya con mejores condiciones, el retorno al hogar, acompañado por Servicio Social comunal y por Desarrollo Social, para avanzar en la recuperación y reposición de pérdidas materiales.