Alberdi: el Hospital Virtual volvió a salvar una vida

Un paciente de 50 años sobrevivió a un infarto agudo de miocardio gracias a la rápida intervención del equipo médico del Hospital de Alberdi y a la implementación del Programa de Hospital Virtual, que permitió confirmar el diagnóstico y activar el protocolo de urgencia en tiempo récord.

Diagnóstico inmediato y tratamiento oportuno

El hombre llegó a la guardia con dolor torácico de varias horas de evolución. Inmediatamente se le realizó un electrocardiograma y se estableció contacto con la coordinación de Cardiología del programa. Desde allí se confirmó el infarto y se indicó la aplicación de trombolisis, procedimiento que fue ejecutado por el equipo de enfermería sin complicaciones.

Gracias a la rápida respuesta, el paciente experimentó una mejoría inmediata en la intensidad del dolor y pudo ser estabilizado antes de ser derivado al Hospital Padilla, donde permanece internado con buen pronóstico y en plan de cateterismo coronario.

Trabajo en equipo

El procedimiento fue llevado adelante por el doctor Albornoz junto al equipo de enfermería integrado por Luciana Carrizo, Natalia Cancha, Sabrina Romero, Edgar Fernández y Ricardo Pérez, en coordinación con los cardiólogos Blanca Gutiérrez y Fernando Depaz, quienes supervisaron el tratamiento desde el Hospital Virtual.

El valor del Hospital Virtual

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la importancia del programa y el compromiso de los profesionales: “El Hospital Virtual nos permite salvar vidas en el interior, acercando la medicina de alta complejidad a cada tucumano. Esto es posible gracias al apoyo constante del gobernador Osvaldo Jaldo, que prioriza la salud pública como un derecho de todos”.