Aeroevacuaciones: derivaron a una nena de 10 años y a un paciente de 72

El sistema de Salud provincial coordinó este martes dos aeroevacuaciones sanitarias que conectaron Misiones y Río Negro, con el objetivo de garantizar continuidad de atención en casos que requerían derivación a centros y jurisdicciones específicas.

Durante la mañana partió un vuelo sanitario rumbo a Misiones con una nena de 10 años diagnosticada con acalasia tipo II, derivada para acceder a tratamiento quirúrgico en un centro especializado. La paciente viajó acompañada por su madre y, según informó la médica Patricia Villagra, se mantuvo estable durante todo el trayecto, con parámetros clínicos normales.

El equipo aeroevacuador estuvo integrado por la doctora Villagra y los enfermeros Mario Filomeno y Florencia Blac Sleiman.

En el mismo esquema operativo, desde el aeropuerto de Misiones se realizó luego el traslado aéreo hacia Viedma de un paciente de 72 años, con antecedentes de politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano ocurrido el 24 de diciembre, que permanecía internado en el hospital de Carmen de Patagones.

Durante el vuelo, se detalló que continuó estable, con el miembro superior izquierdo inmovilizado, en regular estado general y con analgesia según protocolo.

La aeronave, de la Dirección de Aeronáutica Provincial, fue comandada por Matías Soria, con Guillermo Herrera como copiloto. Además, se coordinaron traslados terrestres con ambulancias de Emergencias 107, mientras que la división de Servicio Social del Siprosa brindó orientación para gestiones y acompañamiento a las familias.