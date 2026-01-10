Salud

Aconquija recibió equipos del Ministerio de Salud con relevamiento y refuerzo de insumos

La actividad se enfocó en mejorar el soporte operativo y avanzar en una reorganización que permita fortalecer la atención.

Sol Alvarez Natale

10 de enero de 2026,

La jornada incluyó recorrida por el área, diálogo con el personal y entrega de elementos para el sector de cocina.

La secretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud de Catamarca, doctora Silvia Barrientos, visitó la localidad de Aconquija junto a equipos ministeriales para realizar una recorrida por el área de salud, dialogar con el personal y concretar la entrega de insumos destinados al sector de cocina. La actividad tuvo como objetivo fortalecer el funcionamiento del servicio y sostener mejoras concretas en la atención.

Recorrida, diálogo con el personal y refuerzo para el sector de cocina

Durante la jornada, las autoridades y los equipos del Ministerio recorrieron las instalaciones y mantuvieron intercambio con trabajadores del área, en un relevamiento orientado a identificar necesidades y prioridades. En ese marco se entregaron insumos para el sector de cocina, buscando mejorar el soporte operativo del establecimiento.

Relevamiento y reordenamiento para optimizar recursos

Además, se realizó un relevamiento del área y se informó sobre un reordenamiento organizativo destinado a optimizar recursos, mejorar la planificación y fortalecer la atención sanitaria para la comunidad de Aconquija.

