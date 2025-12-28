Salud

Acompañamiento municipal a adultos mayores en Famaillá

Entregaron pañales, medicamentos y elementos de apoyo para mejorar la calidad de vida.

Redacción Vía Tucumán

28 de diciembre de 2025,

En diciembre, la Coordinación de Adultos Mayores sostuvo acciones de acompañamiento para responder a necesidades de vecinos y vecinas.

Durante el mes de diciembre, la Municipalidad de Famaillá, encabezada por el doctor Enrique Orellana, sostuvo el trabajo de asistencia a personas mayores a través de la Coordinación de Adultos Mayores, con acciones orientadas a responder demandas concretas de vecinos y vecinas.

Según informó la Dirección de Prensa, se brindó colaboración con pañales, medicamentos y elementos de ortopedia, en una línea de acompañamiento destinada a cubrir necesidades básicas vinculadas a la salud y el bienestar cotidiano de los adultos mayores.

