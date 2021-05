Un día antes del 25 de mayo y su tradicional locro calentito, se asentó la primera helada del año en Salta. Las temperaturas, en la hora más fría que es justo cuando está amaneciendo, alcanzaron los 2 grados centígrados y -1 grados de sensación térmica. Ideal para un té calentito en la cama, con estufa y un buen libro.

Sin embargo, no todo serán temperaturas heladas este lunes 24, feriado puente luego de varios idas y vueltas del Gobierno Nacional, ya que el sol brilla en lo alto, todavía no tan alto, y se pronostican temperaturas máximas que rondarán los 18 grados y un solcito que invita a comer mandarinas en el patio o, por qué no, a lavar ropa.

Por su parte, la jornada patria del 25 también depara a los salteños amaneceres fríos, para no salir de la cama, y atardeceres agradables y soleados con temperaturas de casi 24 grados, ideales para salir a paseas, aunque habrá que conformarse con quedarse encerrado en la casa comiendo mandarinas y viendo Netflix, a menos que se desee terminar con problemas con la ley por no respetar el nuevo confinamiento estricto.