Se viene un fin de semana parcialmente nublado en Salta con máximas que rondarán entre los 17° y los 21°, y un pronóstico de lloviznas aisladas para la tarde noche del domingo, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. El consejo es no confiarse si el cielo se despeja y salir con campera.

Para este viernes se espera un cielo algo cubierto de nubes durante toda la jornada y una temperatura mínima que descenderá hasta los 2°. La humedad relativa del ambiente será del 98% y se sentirán vientos calmos con una visibilidad de 10 kilómetros. La máxima llegará a los 17°.

Para el sábado se espera un día también parcialmente nublado que se irá cubriendo cada vez más en el transcurso de las horas. La máxima será de 21° mientras que la mínima llegará a los 10°, un poco más alta que el viernes. El domingo, por su parte, se mantendrá nublado y con una máxima de 20°. Hay entre un 10% y un 40% de probabilidad de lloviznas a la tarde noche.