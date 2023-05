Apostar por la tecnología y el futuro: el mensaje del adolescente salteño que representará al país en el Mundial de Robótica

Cada vez son más los jóvenes que apuestan y se apasionan por la tecnología, ya que para muchos es el gran futuro porque cada vez tiene mayor protagonismo en la vida de las personas. En este marco, tres estudiantes de la provincia de Salta viajarán a Francia para representar a la Argentina en el Mundial de Robótica.

Joaquín Rodríguez, Joaquín Argañaraz y Alejandro de Ugarriza son alumnos de 4° año de la Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced, de la provincia de Salta, y se destacan por su desarrollo de innovación y creatividad para crear nuevas tecnologías en la robótica.

En octubre del año 2022, los chicos participaron de la competencia nacional de Robótica Roboliga en Buenos Aires, en la categoría de seguidor de línea con rescate de víctimas y fueron los ganadores, lo que les permitió representar al país en la RoboCup Junior 2023 en Burdeos, Francia, que se llevará a cabo desde el 4 al 10 de julio.

Los salteños que representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica en Francia. Foto: Joaquín Rodríguez

En una entrevista con Vía País, Joaquín Rodríguez contó que este año van a concursar por Rescue Line. “Es, por supuesto, mucho más compleja y desafiante”, aseguró el estudiante. Sin embargo, “para nosotros es un honor poder representar a nuestro país en una competencia del calibre de la RoboCup”, expresó.

Para el salteño, este campeonato de alto nivel es “más que una competencia”, es “como un congreso, porque los países de todo el mundo presentan lo mejor en robótica”, explicó.

A diferencia de sus compañeros, Joaquín declaró: “No termino de caer en todo lo que está pasando, es que la magnitud que tiene este logro. Todo lo que significa representar al país, porque somos los únicos que vamos por Argentina, no sé cómo explicarlo”, expuso a nuestro medio.

Argañaraz y Ugarriza “son más conscientes de todo lo que pasa y les sorprende que yo no termine de caer, les llama la atención”, comentó el salteño y agregó: “Soy bastante exigente. Por ahí mi mentalidad es que logro una cosa y ya estoy pensando en que voy a hacer después, no me doy el tiempo de reflexionar y analizar”.

El viaje a Francia: un costo muy alto de pagar

Participar del Mundial de Robótica es un gasto bastante elevado para las familias. De todas maneras, los jóvenes se pusieron en campaña y pidieron la ayuda del gobierno provincial. “Todo estaría sumando alrededor de 2 millones de pesos por persona. Es un viaje caro porque son bastantes días”, detalló Joaquín.

Salteños que representarán a la Argentina en el Mundial de Robótica. Foto: Joaquín Rodríguez

“Nosotros estamos costeando una parte de nuestro bolsillo, lo demás el gobierno y una minera que se ofreció a colaborar con nosotros”, reveló el adolescente de 16 años. Además, desde el área de Economía y Educación les otorgaron los pasajes aéreos a los chicos y a dos personas del Instituto de Tecnología.

El alojamiento en Burdeos está a cargo de la minera que decidió colaborar con la participación de los jóvenes. Por su parte, “el traslado, la comida y demás en el país europeo corre por cuenta de cada uno”, aclaró Rodríguez.

Los inicios de Joaquín en la robótica

El adolescente salteño veía clases de robótica educativa desde los 8 años en el instituto de Salta. “Me gusta todo. Mi rol en el equipo es asegurarme que ningún cable se salga de lugar, la parte de construcción, diseños de modelos de robot, entre otras cuestiones”, detalló él.

Con el paso del tiempo, Joaquín fue descubriendo sus preferencias y se empezó a meter en Software y Hardware. El primero es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo, y el otro, es el grupo de componentes físicos de los que está hecho el equipo.

El participante del Mundial de Robótica todavía no decidió qué va a seguir estudiando cuando termine el colegio: “Sé que va por el lado de ingeniería, pero no sé bien qué ni en dónde”, contó.

La mirada del adolescente de 16 años sobre el futuro

Al ser consultado sobre la importancia de la tecnología, Joaquín dijo que “es posible que el futuro dependa de esto. Pienso que la tecnología va a ir reemplazando todos los trabajos que envuelven cosas más básicas, que son repetitivas. Por ejemplo, en las fábricas hay gente que tienen que ir sellando los productos durante tres horas, ese tipo de trabajos pueden reemplazar”, manifestó.

Por último, Joaquín dio su punto de vista sobre los chicos de su generación. “Los veo muy desesperanzados, están en la suya, no se detienen a ver las cosas”, reflexionó. Por eso, aconsejó: “Busquen oportunidades”.

“La salida no es Ezeiza. Creo que se puede construir un país mejor, pero solamente si nos ponemos las pilas. Hay que dejar todos los talentos a disposición del país y trabajar para crear un futuro mejor, porque todo lo que tiene Estados Unidos lo podríamos tener nosotros. No hay que funcionar tanto en piloto automático y hay que ver lo que se puede hacer porque de que se puede, se puede”, concluyó el salteño.

