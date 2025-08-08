Zaira Nara se adelantó al verano con una microbikini color cherry pie y mostró su truco para broncearse parejo

Zaira Nara la rompe en Instagram y no para de crecer: ya superó los 8 millones de seguidores y cada posteo suyo estalla de likes y comentarios. Con un estilo relajado, auténtico y siempre con onda, comparte desde looks cancheros hasta momentos simples de su día a día. Tiene ese algo que la hace destacar y marcar tendencia cada vez que aparece en el feed.

Zaira Nara eligió una microbikini color cherry pie y la presumió en distintas poses bajo el sol

En esta oportunidad, la modelo sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos en las que se la puede ver con una microbikini color cherry pie disfrutando del sol. Si bien Zaira ya está en Argentina, en las últimas semanas se la había visto disfrutando del verano europeo con distintas fotos desde Ibiza.

Zaira Nara eligió una microbikini color cherry pie y la presumió en distintas poses bajo el sol

El psoteo no tardó en llenarse de likes y comentarios y fue sin duda un adelanto de lo que se viene en la temporada de verano para este año en Argentina.

Zaira Nara sorprendió con su nueva faceta emprendedora

Zaira Nara dejó por un momento los flashes y las producciones de moda para compartir una noticia que venía guardando con mucho cariño: lanzó Alba Nueva, su propia marca de yerba mate. En un video íntimo y lleno de emoción, la modelo mostró otra cara de su vida, mucho más cercana y conectada con sus rituales cotidianos.

Así comunicó Zaira su yerba.

“Lo tomo sola, con amigos, con mi familia, con desconocidos”, contó al hablar del mate, ese hábito tan argentino que ahora transformó en proyecto. La marca ya es una realidad y despertó una ola de mensajes positivos por parte de sus seguidores. “La idea era contárselos un poco más adelante, pero la verdad… este sueño ya es una realidad”, escribió, visiblemente emocionada.

Mientras siguen los rumores sobre su vínculo con Nicolás Furtado,con quien se la ha vinculado en más de una ocasión, Zaira elige enfocarse en lo que la hace feliz: sus hijos, su bienestar y sus nuevos desafíos.