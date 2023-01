Zaira Nara conquistó la noche uruguaya con un catsuit de charol al rojo vivo

Zaira Nara es una de las modelos argentinas más queridas por el público y su cuenta de Instagram es una evidencia de eso. En la red social de las fotos y videos la menor de las hermanas Nara supera los 5.1 millones de seguidores y con ellos comparte todo tipo de contenido entre los que se destacan sus looks, viajes a espectaculares destinos y también momentos especiales con sus hijos.

Asimismo, cada una de sus publicaciones acumula miles de corazones rojos y comentarios de sus fanáticos que le dejan siempre sus comentarios con buenos deseos. Actualmente Zaira está en Punta del Este, la ciudad uruguaya donde recibió al 2023 y ahora está disfrutando de unos días de playa junto a Facundo Pieres, su nuevo novio.

Zaira Nara y Facundo Piere se mostraron desde Punta del Este.

La modelo ya no se esconde para pasear junto a su pareja, con quien se la vincula hace un par de meses atrás y fue pareja de Paula Chaves, una de sus mejores amigas. Si bien al principio esta nueva relación causó tensión en la amistad, aparentemente ya habría quedado todo claro.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran novios.

El look con el que Zaira Nara deslumbró en un evento

Zaira Nara no podía faltar al evento de Campari, la marca de la bebida alcohólica que se caracteriza por su color rojo y sabor amargo, y su look no defraudó. La famosa posó para la cámara con un catsuit de charol y color rojo que enloqueció a más de uno. El look lo combinó con unos zapatos de taco alto animal print y un maquillaje muy natural en el que destacó sus labios rojos.

La modelo participó de la primera “noche de pasión” de la temporada y la descosió con su outfit que dejó entrever su silueta. En pocas horas el posteo ya suma miles de reproducciones, más de 15 mil Me Gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos que quedaron sin palabras con el estilo que lució la hermana de Wanda Nara.