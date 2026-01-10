Wanda Nara viajó en vuelo privado y dio cátedra de estilo con un look deportivo mega tendencia

Wanda Nara es una referente fashionista. En Instagram tiene más de 17 millones de seguidores. Es una de las mediáticas más carismáticas de la escena argentina. Colecciona halagos y mensajes llenos de cariño. Sabe como cosechar likes.

Tiene una actitud única. No le teme a los flashes de las cámaras y comparte su día a día en Instagram. Allí posa sin tapujos y revoluciona Instagram con su estilo sin igual. Siempre atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda. No duda en arriesgar con looks únicos y muchas veces desafía los límites de la censura.

Wanda Nara se sumó a la tendencia de la bandana y revolucionó Instagram con la bikini diminuta del momento

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Los must de la temporada siempre están presentes en los conjuntos de prendas que elige para vestir. Combina los últimos diseños, texturas y vanguardias de la industria de la moda de manera única y le pone su impronta a cada outfit.

Wanda Nara viajó en avión privado y eligió un outfit cómodo y canchero para hacer el viaje aún más placentero. Posó con un conjunto deportivo total black mega tendencia. La parte superior, un top con ultra escote. La parte inferior, un pantalón de calce holgado muy cómodo ideal para viajar. Complementó el look con unos anteojos de sol y llevó el cabello suelto, bien lacio. La publicación cosechó likes y la mediática dio cátedra de estilo.

Desde las tribunas del Monumental, Wanda Nara posó con un look deportivo de alto impacto y acaparó todas las miradas

Wanda Nara cosechó likes con un look deportivo y marcó tendencia

La mediática desata pasiones con conjuntos de prendas super must. Siempre va al frente y cosecha los suspiros de sus seguidores con los outfits más osados. Su audacia no conoce de fronteras. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Wanda Nara

Wanda Nara lució un infalible look deportivo ideal para estar cómoda y canchera. En color total black con detalles en color blanco. La influencer derrochó audacia y demostró ser la verdadera reina fashionista.