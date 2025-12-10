Wanda Nara apostó por el color de la temporada y dio cátedra de estilo con un look sastrero en tendencia

Wanda Nara es una de las mediáticas más carismáticas de la escena argentina. Sabe como cosechar likes. Es una referente fashionista. En Instagram tiene más de 17 millones de seguidores. Colecciona halagos y mensajes llenos de cariño.

Combina excelentemente los últimos diseños, texturas y vanguardias de la industria de la moda. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Los must de la temporada siempre están presentes en los conjuntos de prendas que elige para vestir.

Desde la piscina, Wanda Nara se adelantó al verano y sorprendió con la bikini más diminuta

Tiene una actitud única. No le teme a los flashes de las cámaras y comparte su día a día en Instagram. Allí posa sin tapujos y revoluciona Instagram con su estilo sin igual. Siempre atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda. No duda en arriesgar con looks únicos y muchas veces desafía los límites de la censura.

Wanda Nara eligió el color tendencia de la temporada y se llevó los elogios de todos. Posó con un look sastrero mega ajustado al cuerpo en color camel. Sin lugar a dudas, uno de los tonos tendencia de este verano 2026. Debajo llevó un body mega escotado y semitransparente. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos marcado y para los labios apostó por mucho brillo. La publicación se llevó todos los likes y la mediática dio cátedra de estilo.

Body escotado y encaje: Wanda Nara apostó por un look total black y destacó con un accesorio que será tendencia esta temporada

La mediática desata pasiones con conjuntos de prendas al límite de la censura. Siempre va al frente y cosecha los suspiros de sus seguidores con los outfits más osados. Su audacia no conoce de fronteras.

