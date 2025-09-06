Virginia Gallardo se robó todas las miradas con un mono rojo de alto voltaje

Virginia Gallardo es una figura con un carisma especial, sabe cómo conquistar desde la pantalla, impone su estilo y jamás pasa desapercibida. La modelo y exvedette suele causar furor en Instagram con su estilo atrevido y sensual. Además, no deja de sorprender y ser noticia por sus nuevos desafíos laborales. Ahora como candidata a diputada nacional por Corrientes como parte de La Libertad Avanza.

A pesar de su cambio de perfil hacia la política, Virginia Gallardo es una verdadera influencer. De hecho, especialmente en cada publicación, conquista a su público de las redes sociales. Desde hace ya varios años, se ha convertido en un fenómeno de la red social, Instagram, en la que desafía a sus fans con imágenes, videos y mensajes compartidos.

A puro brillo: el look con el que conquistó las redes Virginia Gallardo

Muchas veces al filo de la censura, con looks ultra hot donde la pieza fundamental de su look es la piel, Virginia Gallardo supo conquistar a sus seguidores de Instagram. Sin duda, se trata de una verdadera fashionista.

El look de Virginia Gallardo que cosechó suspiros en Instagram

Audaz y sexy, Virginia despierta la curiosidad de miles y miles de usuarios. Tiempo atrás, la rubia demostró su costado más atrevido con un mono color rojo que dejó a todos sin palabras. La modelo e influencer lució una pieza de alto voltaje y no pasó desapercibida.

Virginia Gallardo lució un mono en color rojo pasión de alto voltaje con escote al límite de la censura

Al límite, con mucha piel a la vista y un escote super pronunciado, Virginia posó ante las cámaras y causó furor con un mono color rojo pasión. Sin lugar a dudas, la blonda pone lo mejor de sí y sabe cómo captar la atención de todos.

Este conjunto monocromático desató una lluvia de piropos en Instagram. Además, para sorpresa de muchos, la exvedette posó junto a Mariana Brey quien también ha sido noticia en el último tiempo por sus opiniones políticas.