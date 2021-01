11 episodios sinfónicos

Gustavo Cerati

Un disco en vivo que se grabó en agosto de 2001 en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Cerati cantaba (vestido con el ya icónico tapado que le diseñó Pablo Ramírez) y Alejandro Terán dirigía la orquesta. Tiene temas como “Canción Animal” y “Persiana Americana”

Jessico

Babasónicos

Es probablemente el álbum que puso a la banda liderada por Adrián Dárgelos en el podio de la música nacional. Hay hits como “Los Calientes”, “Pendejo”, “Rubí” y “Deléctrico”. Fue elegido como mejor disco de ese año por la Rolling Stone e Inrockuptibles.

Bandidos Rurales

León Gieco

Varias canciones del duodécimo disco de León Gieco se convirtieron en clásicos como la misma “Bandidos Rurales” o “Las Madres del Amor”. En él participaron algunos músicos como Gustavo Santaolalla, Ricardo Iorio y Charly García.

20 Minutos

Dancing Mood

20 Minutos fue el primer disco de la banda argentina de reggae y ska fundada en el año 2000 por el trompetista Hugo Lobo. Entre las 13 canciones que lo componen están “Close to you”, “Enyou yourself”, “You are the one” y “Africa”.

Silver Sorgo

Luis A. Spinetta

Disco solista lanzado tras el período con su grupo Spinetta y los Socios del Desierto. Vuelve acá a una banda de raigambres más jazzeras con músicos como Javier Malosetti o el Mono Fontana. Algunos de sus temas son “Adentro tuyo” y “Tonta luz”.