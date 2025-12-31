Valeria Degenaro siempre va por más y conquista corazones con sus looks ultra audaces. Pasar desapercibida no es una opción para ella y arriesga con outfits al límite de la censura. Es una modelo e influencer y pisa fuerte en la escena mediática argentina. Su estilo es único y no conoce de límites.

Las imágenes en donde muestra mucha piel son las preferidas por sus fans y las que más likes obtienen. En Instagram se lleva los aplausos de todos. Día a día suma nuevos seguidores. Los looks osados siempre están presentes. Colecciona los likes y halagos del público. La combinación de estilos es su especialidad.

Escote al límite y mucha piel: Valeria Degenaro se convirtió en la reina de la playa con una malla enteriza azul eléctrico

Sin lugar a dudas, sabe como llamar la atención de todos. Las vanguardias de la temporada son su especialidad y realiza producciones de fotos en donde la piel es protagonista. Combina estilos a la perfección.

Valeria Degenaro sorprendió a todos y modeló con una malla enteriza al límite. Burló la censura y posó con un escote mega pronunciado. El traje de baño en color azul eléctrico se llevó la mirada de todos. En los breteles con detalle de pequeños volados. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Como must lució unos anteojos de sol con marco bien llamativo. Para los labios optó por un color rojizo. La publicación fue todo un éxito y la actriz dio cátedra de audacia.

Valeria Degenaro lució la malla enteriza más jugada y dejó muy poco para la imaginación

La influencer jamás pasa desapercibida y sabe que prendas combinar para crear looks únicos cargados de osadía y audacia. Los mensajes de halagos no se hacen esperar y colecciona los corazones de sus seguidores.

Valeria Degenaro posó con un traje de baño de color azul de una pieza. Un escote ultra profundo captó todos los flashes de la cámara. Sin lugar a dudas, la actriz e influencer no duda en lucir los looks más jugados y marcar tendencia.