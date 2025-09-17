Valentina Cervantes se adelantó a la primavera y conquistó Instagram con look deportivo color uva

Valentina Cervantes es una de las personalidades mediáticas más reconocidas del momento. En pareja con el jugador de la Selección Argentina, Enzo Fernández, comparte su día a día en Instagram. Allí miles de seguidores se suman día a día y deslumbro con los looks must del mundo de la moda.

El look deportivo de Valentina Cervantes

Marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades fashionistas. Tiene un carisma único. Su estilo único no conoce de límites. Muchas veces juega al límite de la censura y desafía con prendas más arriesgadas en donde la piel es protagonista. Colecciona los likes de sus seguidores y brilla con toda aparición pública.

Valentina Cervantes conquistó con el look deportivo black&white más sexy

Valen Cervantes posó frente a cámara y alucinó con un look deportivo en color uva mega tendencia. Sin lugar a dudas, este será el color de la temporada primavera 2025. La pareja de Enzo Fernández lució una campera con cierre y un pantalón deportivo, todo en color uva con detalles en color blanco. El toque destacado se lo dio un accesorio que pisa fuerte. Unos anteojos tendencia con el color de los lentes del mismo tono que su outfit.

Valen Cervantes apostó por un look deportivo en color uva y deslumbró con el accesorio tendencia de la temporada

La publicación se llevó todos los aplausos y mensajes de cariño de sus seguidores. Sin lugar a dudas, la influencer destaca como referente fashionista y las últimas novedades del mundo de la moda jamás se le escapan. Va por más y conquista corazones con cada una de las imágenes y videos que comparte.

Valentina Cervantes sorprendió con un look deportivo y dio cátedra de estilo

La modelo e influencer encendió las redes sociales con una producción de alto impacto. Audaz y canchero, modeló con un outfit deportivo urbano que se llevó los aplausos de todos sus seguidores.

Valentina Cervantes lució una campera y minishort de estilo deportivo en color uva mega tendencia. Se llevó todos los suspiros y dejó en claro ser una influencer fashionista. Siempre atenta a los últimos gritos de la moda.