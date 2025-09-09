Rumbos / Tendencias

Desde Grecia, Valentina Cervantes derrochó sensualidad con un top mega escotado y un pantalón tejido con transparencias

La pareja de Enzo Fernández sorprendió en Instagram y compartió el álbum de fotos de su viaje romántico.

Paulina Pereyra
Paulina Pereyra

9 de septiembre de 2025,

Valentina Cervantes y Enzo Fernández, jugador de la selección argentina, son una de las parejas más queridas de la Argentina. Ambos conquistan con el carisma que tienen y jamás pasan desapercibidos.

En esta oportunidad, Valentina Cervantes compartió varias imágenes en Instagram del viaje romántico que realizó junto a su pareja el jugador de futbol Enzo Fernández. Sus fans alucinaron con las postales de amor y alucinaron con el outfit elegido de la influencer.

Valentina Cervantes cosechó suspiros con un impactante look para disfrutar del paisaje espectacular de Grecia. Las tendencias son su especialidad y las últimas vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan.

La pareja de Enzo Fernández cosechó suspiros posando con un top muy diminuto y sensual. Con mega escote y transparencias. Sin lugar a dudas, se llevó los aplausos y elogios de todos.

Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos, resaltando su intensa mirada y lápiz labial con mucho brillo. Los likes no se hicieron esperar y la publicación causó sensación.

Valentina Cervantes apostó por un sensual outfit y se llevó los piropos

La pareja de Enzo Fernández cautiva al público con cada publicación que realiza en Instagram. Su estilono conoce de límites y enciende miradas con cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Valentina Cervantes derrochó sensualidad con un espectacular outfit ideal para disfrutar de su estadía en Grecia. Mostró mucha piel y desató pasiones con un top mega escotado y mucha transparencia. El detalle must se lo dio un pantalón tejido. Una prenda que será tendencia en el verano 2026.

