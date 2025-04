Valentina Cervantes presumió sus looks durante la romántica escapada express que hizo con Enzo Fernández

Con un estilo siempre alineado a las últimas tendencias, Valentina Cervantes supo construir una comunidad sólida y fiel en redes sociales. Desde hace años, la influencer comparte detalles de su día a día, sus viajes, rutinas de cuidado personal, maternidad y, por supuesto, sus looks, que suelen convertirse en fuente de inspiración para sus más de 2 millones de seguidores.

Los looks deportivos de Valentina Cervantes

En una de sus publicaciones más recientes, Valentina conquistó a sus fans con una serie de fotos desde una escapada de fin de semana. “Escapada express”, escribió en el epígrafe, junto a varias imágenes en las que mostró dos de sus conjuntos deportivos favoritos: uno en tono nude y otro en total black.

El primero está compuesto por calzas, top y campera al tono, ideal para un look relajado y chic al mismo tiempo. El segundo, completamente negro, es igual de cómodo pero con un aire más clásico.

Valentina Cervantes, entre la maternidad y el amor

Más allá de su perfil como influencer, Valentina se muestra cada vez más abierta a compartir aspectos íntimos de su vida personal. En una entrevista para el ciclo Historias que nutren, con Luli Fernández, habló con sinceridad sobre lo que significó convertirse en madre a temprana edad. Fue mamá a los 20 años, y tuvo a su primera hija, Olivia, cuando Enzo Fernández tenía apenas 18. “No la buscamos, pero yo ya trabajaba y me sentía lista”, contó con madurez.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Además, recordó que conviven con Enzo desde los 17 años, lo que fortaleció su vínculo y facilitó el proceso. En cuanto a la paternidad, Valentina no dudó en elogiar a su pareja: “Como papá no me puedo quejar de nada”. Incluso reveló que Enzo tomó verdadera conciencia de la paternidad recién después del nacimiento de Olivia. Aun así, destacó su compromiso: “Se puede quedar solo con ellos, no me llama para nada. Enzo resuelve”.

También reflexionó sobre lo difícil que fue alejarse de su familia al mudarse al exterior para acompañar al futbolista, pero resaltó que, pese a todo, formaron una red de apoyo sólida que los ayudó en cada paso.