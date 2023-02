Una vida fitness y una gran pasión por la playa: el antes y después de Ivana Nadal.

Ivana Nadal anunció que después de un tiempo vinculada a la espiritualidad y la vida libre, tomo la decisión de sumarse a una plataforma de entretenimiento erótico en Internet. Este presente es parte de la seguridad que le ha dado el camino recorrido.

Para llegar a tener la confianza que hoy le brinda su cuerpo, Ivana Nadal también tuvo que atravesar diversas críticas que le hicieron al mostrar fotos del paso del tiempo y sobre cómo la alimentación y el ejercicio pueden cambiar su fisonomía.

En 2020, Ivana Nadal subió a su cuenta de Instagram un posteo en el que comparaba dos fotos: “En la primera imagen hay una Ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%. En la segunda imagen, hay una Ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer, dándole absoluta prioridad a lo sano, a lo que no está procesado, a hidratar su cuerpo, a cuidarlo”, contó.

En el posteo explicó que el antes y después solo tiene cuatro meses de diferencia y que solo pasó de 66 kilos a 65 kilos. Pero que el abismal cambio se debe a la cantidad de grasa y masa muscular.

“Probé algunas dietas o “formas de alimentación” que restringen varias cosas y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirvió, pero cuando me di cuenta de que mi ser me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo que comía, comer todo, encontré el equilibrio. Y me funcionó mucho mejor”, relató.

Por otro lado, hace poco compartió una foto en la que se ven sus comienzos, tanto físicos como mentalmente. De acuerdo a lo que contó la modelo, desde los 18 años pesaba 52 kilos, hasta ahora, que llegó a los 65.

En el posteo en el que compartió las fotos, Ivana Nadal escribió: “Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levante y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané”.

¿A dónde se fue Ivana Nadal?

En un momento de 2022, los seguidores de Ivana Nadal se revolucionaron porque había desaparecido. Luego de varias semanas y conjeturas, la modelo un día volvió. Al parecer lo que ocurrií es que le bloquearon la cuenta.

En el primer posteo del regreso, se la puede ver a Ivana Nadal vistiendo un conjunto de ropa deportiva y bailando de manera muy sexy, quizás como compensación para sus seguidores por todo el tiempo que estuvo fuera de la red social.