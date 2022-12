Una foto que se filtró y una discusión con Moria Casán, las polémicas de Silvina Escudero

Silvina Escudero se casó hace unos meses y hace solo unas semanas selló el matrimonio con una gran fiesta que fue el centro en la prensa del corazón y en las redes sociales, tanto por su outfit como el de los invitados.

Si bien desde hace un tiempo su carrera profesional pasa por un momento alejado de los grande escándalos y conflictos con otros miembros de la farándula nacional, la actriz en diferentes etapas fue conocida por sus polémicas.

Graciela Alfano y Silvina Escudero se cruzaron en Los Mammones.

Los escándalos más recordados de Silvina Escudero

Hace unos años, la actriz comenzó a salir con el actor “Tacho” Riera que en ese momento era muy reconocido por las tiras juveniles que protagonizaba. En paralelo, se filtró una foto hot de la delantera de Silvina Escudero y estalló el escándalo.

Silvina Escudero habló de la filtración de la foto íntima que le sacó Nico “Tacho” Riera

Invitada al unipersonal que Jey Mammon en ese momento, Silvina Escudero se refirió a la situación: “¿Querés saber quién me sacó la foto? Hacé las cuentas”. A lo cual, el animador respondió: “Tacho”. La actriz explicó que estuvo sin mirar televisión durante una semana cuando surgió la polémica foto, y que si bien fue Nicolás Riera el autor de la imagen, el “liquido” fue agregado.

Silvina Escudero también tuvo un fuerte cruce con Moria Casán durante una devolución en un Bailando por un Sueño. La actriz dijo que la Diva y Anibal Pachano eran dos irrespetuosos. “No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa”, respondió Casán. Ese cruce es recordado, hace tiempo se volvió a hacer viral cuando el audio circuló en TikTok, e incluso es protagonista de memes y stickers en las redes sociales.

El año pasado, Silvina Escudero se refirió a uno de sus ex, Matías Alé, con quién salió luego de que el actor se separó de Graciela Alfano. Aunque dio a entender que no quisiera volver a cruzárselo, luego de que todo su romance haya sido muy conflictivo.

Matías Alé y Silvina Escudero resuelven sus problemas frente a las cámaras.

La situación de Silvina Escudero con la administración de donde vive

La actriz contó que tuvo un ataque de furia contra la administración de su barrio y terminó revelando la elevada suma de expensas que paga. “100 mil pesos por mes. Qué lindo todo”, apuntó.

Silvina Escudero mostró la multa que le llegó por querer usar la pileta. Foto: Instagram

Es que Escudero no pudo tomar sol porque había varios obreros arreglando el deck de la pileta, justo para estas fechas en las que ella considera no debería estar haciéndose este tipo de arreglos.

Silvina Escudero la rompió en Instagram Foto: instagram/escuderosilvina

“¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas, que es una fortuna? Para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomamos sol”, se descargó Escudero.